El 'no' a la independencia en Cataluña supera al 'sí' por cuatro puntos

El 'no' a la independencia de Cataluña alcanza el 47,9 % del electorado catalán y supera al 'sí' por 4,2 puntos, según un sondeo del Centro de Estudios de Opinió (CEO) de la Generalitat, el CIS catalán.

La encuesta se ha realizado a partir de entrevistas presenciales domiciliarias a 1.500 personas mayores de edad entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre.

La opción por la independencia es la preferida por la gran mayoría de los votantes de JxCat (87,7 %), de la CUP (82 %), y de ERC (66 %), y genera un rechazo mayoritario en el electorado del resto de partidos.

Por otro lado, la opción de que Cataluña debería continuar siendo una comunidad autónoma dentro de España es por la que optan mayoritariamente los votantes de Ciudadanos (60,9 %), PP (55 %), y PSC (54,8 %).

La vía federal está bien vista por más de la mitad de los votantes de los comunes (58,7 %), seguida de los votantes del PSC (27,7 %) y de los de ERC (22,8 %).

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha asegurado en rueda de prensa que las posiciones sobre la independencia de Cataluña en el electorado catalán se encuentran en un "empate casi permanente" y que los márgenes de error de la encuesta indican "que las opciones están casi empatadas desde hace bastantes meses".

"La línea de evolución es plana en este sentido", ha agregado Argelaguet, que ha indicado que esta pregunta ha tenido pocas variaciones respecto a anteriores encuestas.



Junqueras es el líder mejor valorado



El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, es el líder catalán mejor valorado con una media de valoración de 6,03, y junto al portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens (5,10), son los únicos que aprueban, mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, empeora la valoración que obtuvo en julio del 4,15 al 3,95.

Así lo refleja una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat presentada este viernes en rueda de prensa por el director del CEO, Jordi Argelaguet, realizada entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre -justo después de las elecciones generales del 10N- con una muestra de 1.500 personas y un margen de error de 2,53, que es el la primera encuesta que muestra el impacto de la sentencia del 1-O.

Pese a que Asens obtiene una nota media por encima del 5, Junqueras es el único que es valorado con entre un 5 y un 10 de nota por la mayoría de los encuestados -el 66% de los catalanes lo aprueban, mientras que el 23,8% lo suspenden, el 7,3% no lo sabe y no contesta, y el 2,9% no lo conoce-.

La peor valoración es para la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, con un 2,01, seguida por la portavoz del partido naranja en el Congreso y exlíder en Cataluña, Inés Arrimadas (2,12), y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, con un 2,19 de media.

El expresidente Carles Puigdemont también suspende con un 4,26; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, obtiene un 3,77; la presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, recibe un 4,56; y el diputado de la CUP Carles Riera, un 4,73.