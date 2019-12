La granada localizada en un centro de menores no tenía contenido explosivo

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, ha confirmado que aún se desconoce la autoría del ataque perpetrado ayer en el centro de primera atención a menores no acompañados de Hortaleza con una granada, sin carga explosiva, según la Policía, y ha insistido en la unanimidad de los grupos para reactivar el pacto.

Desde los pasillos de la Asamblea, Reyero ha confirmado que se ha reunido esta mañana con los grupos parlamentarios tras las "muchas informaciones inconexas" y las "conjeturas" aparecidas en torno al ataque con una granada.

A los grupos les ha transmitido que la Comunidad está en coordinación en todo momento con Delegación de Gobierno y que el artefacto ha sido analizado revelando que se lanzó "sin ningún contenido explosivo".

"Ha habido distintas versiones contradictorias relacionadas con los sucesos que pasaron por la noche, que no tienen ninguna relación con este caso. Lo que se está haciendo es investigar porque hace 24 horas que ha ocurrido", ha declarado Reyero a la prensa, que ha pedido a los grupos "que por favor mantengan la prudencia hasta que no tengan información veraz", que él se ha comprometido a transmitirles cuando la vaya recibiendo de la Delegación de Gobierno.

Reyero ha confirmado que en este momento no tienen información sobre la autoría y ha vuelto a insistir en que "no hay que precipitarse en las valoraciones".

El consejero no ha querido valorar si el ataque puede ser la consecuencia de actos y declaraciones como los de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, postura que no comparte. Reyero ha rechazado que se utilice el centro de primera acogida "como lugar mediático para transmitir determinadas consignas".

Tras condenar las agresiones o manifestaciones contra los jóvenes que viven en el centro, Reyero ha recordado que su primera visita como consejero fue a estas instalaciones, consciente de los problemas que se habían generado "por la llegada masiva en los dos últimos años de menores no acompañados" y que genera "tensión en la red". En este punto ha recordado que ya se ha anunciado un nuevo centro en el barrio de Vista Alegre.

Vox niega que tenga "nada que ver" con la granada



El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado que su formación "no tiene nada que ver con la granada" y que la izquierda les culpa "hasta cuando cae una nevada y los coches se quedan atascados".

"Si por ellos fuera nosotros estaríamos ilegalizados, probablemente detenidos, y no podríamos dar una rueda de prensa. Estaríamos amordazados porque los que no creen en libertad y la democracia es imposible que entiendan estas cosas. Se nos ha acusado de todo, de las barbaridades más extremas, como cuando se decía en la campaña de las elecciones andaluzas que Vox era responsable de la muerte de las mujeres", ha declarado tras asistir al acto del Ayuntamiento por el aniversario de la Constitución.

En un rifirrafe con la prensa al preguntarle si condenaba el ataque al centro de Hortaleza, el también secretario general de Vox se ha encarado con un periodista, a quien ha pedido "un poquito de seriedad".

"No, si le parece me encanta. Vamos a ser serios. Hacen ustedes unas preguntas... No la condeno, me encanta que pongan granadas. Ya le he contestado. Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos pero lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta que intente lanzar alguna acusación hacia Vox", ha contestado el edil.

"Vox no tiene nada que ver con esa granada, la conden de principio a fin y Vox condena también a los que hacen demagocia política desde los medios de comunicación. ¿Le queda claro?", ha insistido.