Rajoy: "Es obligado que PSOE y PP vayan de la mano"

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha situado como una de las mayores preocupaciones que deben tener actualmente los españoles que pueda haber "una España condicionada" por los partidos independentistas, como consecuencia de los acuerdos "a los que algunos puedan llegar".

En el acto de presentación de su libro 'Una España mejor' (Plaza y Janés), este miércoles en Madrid, ha advertido de esta manera sobre un posible Gobierno del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el apoyo de partidos "que nada tiene que ver con la Constitución española y que no están a favor de la unidad de España", ha dicho.

Portada del libro./ EFE

Para Rajoy en todos los grandes temas de Estado, como lo que se refiere al conflicto catalán, "es obligado que vayan de la mano" los dos grandes partidos, PP y PSOE, por lo que ha alertado contra quien rompa estos consensos porque sería "un irresponsable", un aviso también sobre Sánchez.

Y por si no llegaba con esta advertencia, ha recomendando que los gobernantes tengan "convicciones" porque "se puede obviar la realidad, pero no se puede ser frívolos" y tampoco hacer caso a los doctrinarios. "En caso de duda a mí, no a los doctrinarios", ha bromeado.

También ha mandado un aviso directo al Gobierno en funciones al decirle que "de la inercia no se vive todo la vida", después de haber recriminado que desde que la moción de censura hace más de un año "no se ha hecho nada", aunque ha valorado que, al menos, tampoco se han derogado las reformas del PP.

Los mensajes de Rajoy, al igual que en su libro, han ido dirigidos además al propio partido, recordando su discurso del congreso del PP en Valencia en 2018, en el que afirmó: "Somos un partido de centro, no arrastramos ni doctrinas, ni orejeras y huimos de cualquier radicalismo".

Lo ha hecho en presencia del líder del PP, Pablo Casado, a quien ha agradecido especialmente su presencia, y de la plana mayor del partido, tanto la actual como la pasada, ya que este acto ha congregado a los miembros de la dirección de los populares y a muchos exministros de su Gobierno.

Rajoy ha asegurado que su libro no es "un cotilleo sin sustancia" y "no hay chismes, críticas personales o maldades".

En su más típico estilo, ha explicado: "Si alguien las viere, aunque no las hubiere, es que seríamos distintos quien las viere y yo y que cada uno estime lo que considere oportuno".

El periodista Carlos Herrera ha sido el encargado de presentar la obra de Rajoy, sobre la que ha advertido de que "no es un libro de ajuste de cuentas" ni que "vaya a darle trabajo a los juzgados", sino un es un relato sencillo, accesible de siete años de Gobierno escrito por una persona que "es de fiar".