Sánchez: "El PSOE es la izquierda que no se avergüenza de España"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sumergido este lunes a su partido en la precampaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y ha presentado al PSOE como "la izquierda que no se avergüenza de España".



En el acto de presentación del nuevo lema de esta precampaña 'Ahora Gobierno, Ahora España', Sánchez ha sacado pecho de cómo el PSOE "ni entrega" España, como le acusa la derecha, "ni oculta" ni "se avergüenza" de mencionar la palabra España, como le ocurre en su opinión al resto de formaciones de izquierda, incluido el nuevo partido de Iñigo Errejón, Más País.



Sánchez ha exigido este lunes a los independentistas que "no jueguen con fuego" y condenen la violencia en todas sus formas porque los catalanes "no quieren independencia, quieren convivencia" y Cataluña necesita "primero ley y luego diálogo".





??@sanchezcastejon: Sólo el @PSOE garantiza estabilidad, sentido de Estado y una hoja de ruta clara. El #10N cerramos una etapa de bloqueo y abrimos otra nueva etapa de estabilidad



??Somos la izquierda de Gobierno, la que no se avergüenza de la palabra #España ????#AhoraEspaña pic.twitter.com/mVkwAIRbSx — PSOE (@PSOE) September 30, 2019

Ha sentenciado que la población catalana busca la "convivencia" y en esa línea ha demandado al movimiento independentista que "reconozca su fracaso" y que "deje de fracturar la sociedad" para pensar en las "posibilidades reales" de la región."Los independentistas llevan mucho tiempo equivocados, han cometido errores gigantescos", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones tras advertirles de que "no jueguen con fuego" y"en el mismo momento en que se producen". "Sobre todo si viene de sus filas", ha precisado.Y ha concluido pidiendo "respeto" a la actuación de los jueces, los cuerpos de seguridad del Estado y la Guardia Civil, además de mostrar su "rechazo absoluto" a "cualquier tipo de violencia".Sánchez ha recalcado durante su intervención que el PSOE ha estado presente en los momentos "más decisivos" del país, como al hacer frente a la crisis catalana, y que por eso es necesario presentar al partido en esta precampaña como el único capaz de garantizar la gobernabilidad.Así, lo ha presentado como el único": "De nosotros depende que ahora España encuentre salida al callejón del bloqueo", ha proseguido.En el acto de presentación del lema de la precampaña, Sánchez ha presentado al PSOE como el único partido capaz de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad: "Quien quiera bloqueo tiene mucho donde elegir, a diestra y a siniestra, pero quien quiera un gobierno cohesionado, tiene al PSOE".En el acto, al que ha asistido la Ejecutiva Federal en pleno y al menos once ministros, Sánchez ha ofrecido el PSOE como un proyecto "generoso, que contará con todos y no excluirá a nadie".