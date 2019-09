Carmen Calvo: "En democracia, las urnas no son un fracaso"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha culpado este viernes a Unidas Podemos y a los partidos de derechas del bloqueo político nacional y, tras negar que su partido y el Gobierno en funciones haya fracasado, ha aseverado que en democracia la urnas "no son un fracaso".

"Nos sentimos dignos con las decisiones que hemos tomado", ha declarado a los periodistas Carmen Calvo en referencia a las actuaciones de su partido y el Gobierno en funciones sobre las negociaciones para intentar hacer posible la investidura de Pedro Sánchez y evitar la repetición de las elecciones generales.

Antes de participar en la presentación de la moneda conmemorativa de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, la vicepresidenta ha indicado que el "camino fácil" era investir al presidente "a costa de cualquier cosa" en julio, pero ha añadido a continuación que habría sido un "verdadero fracaso".

"Hubiera sido un fracaso un gobierno cuatro año sin todo el potencial, la unidad, la fortaleza y la coordinación para afrontar los retos que tiene el país. Habría sido un fracaso y los socialistas habríamos fallado a los españoles", ha proseguido.

"El fracaso habría sido un Gobierno que no fuese fuerte"



Calvo ha reconocido, no obstante, que su partido y el presidente en funciones han tomado una decisión "digna" que "no habría querido tomar", ya que su partido ganó las elecciones y "lo razonable" es que el resto de grupos hubieran entendido el mensaje de la urnas.

En su opinión, los partidos de derecha "no tenían alternativa y han bloqueado a su país", algo -ha criticado- que "no ocurre" en Europa, mientras sobre Unidad Podemos ha subrayado que "no nos daba la mayoría absoluta y que "aún así lo intentamos , pero ellos lo han rechazado".

Por ello, ha insistido en la idea de que el "fracaso habría sido engañar a los españoles" y formar un gobierno que "no sea lo fuerte, unido y coordinado que España necesita".

Ha considerado también que "todos somos conscientes" el estado de ánimo de los ciudadanos por la falta de acuerdo y la repetición electoral, pero ha recalcado: "Lo hemos intentado con la izquierda y las derechas pero nadie ha movido un solo dedo".