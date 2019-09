Sánchez culpa a Casado, Rivera e Iglesias de la repetición de las elecciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado la "incapacidad" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, para poder llegar a acuerdos y ser investido, y le ha advertido de que las elecciones "las carga el diablo". En su réplica en la última sesión de control del Congreso, el secretario general del PSOE le ha afeado su falta de sentido de Estado por no permitir su investidura y ha pedido una mayoría "más rotunda" para el PSOE el 10 de noviembre para evitar el bloqueo político de nuevo.

"Espero que los españoles den una mayoría más rotunda al PSOE para que ustedes no tengan capacidad de bloquear nuevamente un gobierno que es lo que necesita España", ha espetado Sánchez a Casado, para añadir que el "problema" es que cuando el PP está en la oposición "no reconoce legitimidad al PSOE para gobernar".

Por su parte, Casado ha dicho a Sánchez que "para este viaje no hacían falta tantas alforjas" porque lleva queriendo ir a las urnas "desde el principio". "Quién no es capaz de gestionar su investidura, difícilmente pueden gestionar una nación como España", ha afirmado, para denunciar que Sánchez pretenda ser investido por "agotamiento electoral", algo que supone una "grave irresponsabilidad".



Sánchez culpa a Casado, Rivera e Iglesias



Sánchez ha culpado del bloqueo político a la "falta de sentido de Estado" de Casado, la "irresponsabilidad" del presidente de Cs, Albert Rivera, y el "dogmatismo" del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha insistido por eso en que espera lograr esa mayoría rotunda el 10 de noviembre, mientras que Casado también ha apuntado a esa cita para señalar que el PP estará "a la altura" para poder "recuperar el rumbo de una nación" que a Sánchez "le queda grande".

Además, Sánchez ha marcado distancias este miércoles con ERC, partido al que ha advertido de que los socialistas aplicarán los artículos de la Constitución que sean necesarios, lo que incluye el 155, ante "ante cualquier intento" de la Generalitat de "violentar" de nuevo la Carta Magna o el Estatuto de Cataluña.

Sánchez contestaba así a una pregunta del diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha lamentado que el PSOE vuelva a ser el partido "del 155".

Además, por parte del PP, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha culpado a la vicepresidenta, Carmen Calvo, de ser la "ejecutora" de "la farsa socialista" y ha vaticinado que al PSOE le va a ir "muchísimo peor que lo que sus Redondos le susurran", en referencia al jefe de gabinete de Pedro Sánchez (Iván Redondo) y a la cita electoral del 10 de noviembre.



Álvarez de Toledo: "Ni cuando ganan las izquierdas son capaces de gobernar". Vídeo: Agencia ATLAS.

En el pleno del Congreso, la diputada ha preguntado a Calvo si no le da "personalmente vergüenza la comedia progresista" vivida tras las elecciones y ha acusado a Sánchez de convertir anoche el telediario "en su primer gran mitin de campaña".

Álvarez de Toledo ha reprochado a Calvo la falta de negociación y le ha acusado de liderar una "descarnada y cínica lucha para liquidar a sus socios progresistas con el dinero de todos los españoles. Ni cuando ganan las izquierdas son capaces de gobernar".

Ante estas acusaciones, Calvo ha respondido que el PP no está en condiciones de garantizar la estabilidad del país: "Se acabó esa farsa".

Y los populares tampoco están en condiciones de defender la unidad territorial de España, ha añadido.

La vicepresidenta ha recordado a la diputada del PP que su partido se ha quedado sin apoyos en el País Vasco y Cataluña y en concreto, le ha dicho que la portavoz popular es "la única representante" del partido en Cataluña.

En esta crítica, Calvo también se ha referido a Cs, ha recriminado a los de Rivera haber hecho "las prácticas junto al PP" y haber alcanzado ambas formaciones un "pacto de perdedores" en muchas instituciones del país.



Unidas Podemos cree que el PSOE no ha negociado "nada"



Por su parte, lLa portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha acusado este miércoles al PSOE de haber perdido el tiempo durante cinco meses "sin negociar nada" para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, y ha añadido que sólo al final se han movido para enviar una carta "a su estimado Rivera". "Mucha gente puede pensar que están donde querían", ha apostillado.

Belarra se ha dirigido en estos términos a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, quien a su vez le ha respondido que desde Unidas Podemos han tenido un problema durante los meses transcurridos desde las elecciones de abril y es que Pablo Iglesias "o estaba en el Gobierno o se rompía la baraja".



Carmen Calvo a Belarra: "O su líder estaba en el Gobierno o se rompía la baraja". Vídeo: Agencia ATLAS.

"Bastó un solo segundo para que su líder dijera que no a un Gobierno de coalición", ha añadido Calvo, después de que Belarra le señalara que su grupo han cedido a lo largo de las negociaciones, llegando incluso a aceptar el veto impuesto por Sánchez a que Iglesias estuviera en el Ejecutivo.

En este sentido, la portavoz morada ha indicado que desde su punto de vista el PSOE nunca quiso negociar con ellos porque saben que si llegaran al Gobierno, "no podrían incumplir su palabra" y deberían asumir medidas que no le serían favorables a CEOE, al Círculo de Empresarios o al Banco Santander.

La vicepresidenta ha afeado a los morados que tras horas de reuniones, calificaran de "floreros" y "sin sustancia" ministerios trascendentales para llevar a cabo políticas sociales. Y ha argumentado que el problema ha sido Iglesias: "Bastó un solo segundo para que su líder dijera que no a un gobierno de coalición".

"El Gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes, en concreto su líder", ha aseverado.



Arrimadas: "Se violan cada día los derechos de millones de ciudadanos"



Por su parte, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha cargado contra el Ejecutivo por no hacer nada para proteger a los ciudadanos catalanes que no son separatistas. "Con ustedes en el Gobierno se violan cada día los derechos de millones de ciudadanos y ustedes no hacen nada, nada más que proteger y defender a los nacionalistas", ha lamentado, pero atacan a los que denuncian "sus abusos".

En Cataluña, la Generalitat, ha advertido Arrimadas, "llama a un caos total tras la sentencia del 'procés'" ante la pasividad, según ha dicho, del Gobierno.

Planas ha recordado a Arrimadas que el 155, tal como reflejan dos fallos del Constitucional, "no es un instrumento preventivo sino que se aplica por hechos concretos y, además, es un mecanismo "gravísimo" que debe utilizarse en último extremo, como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, ha señalado, con el apoyo del PSOE y Cs.

"No lo pueden utilizar (el 155) como un recurso ordinario del contencioso administrativo", ha recriminado el ministro, que ha insistido en que el Gobierno actúa cuando se incumple la ley como ya ha demostrado en materia de símbolos, neutralidad de los edificios públicos o las delegaciones en el exterior.

En su respuesta a la portavoz de Ciudadanos, el ministro de Agricultura y responsable también de Política Territorial, Luis Planas, a quien iba dirigida la intervención, ha acusado este miércoles a Ciudadanos de tener "una visión muy restrictiva" del constitucionalismo al centrarse únicamente en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.