Los 15 segundos de silencio de Pedro Sánchez se hacen viral

Pedro Sánchez compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la constatación por parte del Rey de que no había un candidato a la investidura y que por lo tanto se repetirán las elecciones el próximo 10 de noviembre.



Durante su intervención, Sánchez se esmeró en explicar las razones por las que no había conseguido formar un gobierno de izquierdas y, sobre todo, puso nombre y siglas a los culpables de volver a sacar las urnas siete meses después de los comicios de abril.





No hables si tus palabras no mejoran el silencio.



Los 15 segundos de silencio que delatan a Pedro Sánchez.

Sin embargo, no fue tan hábil en palabras a las preguntas claras y concretas de los periodistas, que no supo o no quiso contestar. En concreto, el presidente del Gobierno en funciones mantuvo 15 segundos de silencio después de dar una respuesta inconexa a estas dos cuestiones planteadas por un periodista durante la rueda de prensa: "¿Cree que también tienen que hablar claro ustedes los candidatos ytras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y, en particular, usted, si no consigue ser presidente del Gobierno tras el 10 de noviembre, esa fue la respuesta de Sánchez a las dos preguntas, tras lo que siguió un silencio de 15 segundos que contabiliza antena3.15 segundos de comparecencia que al día siguiente se han convertido en el momento más destacado del presidente en funciones por los medios de comunicación y redes sociales.