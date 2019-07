Cs reformará sus estatutos para ampliar su Ejecutiva hasta los 50 miembros

El Consejo General de Ciudadanos -el máximo órgano entre asambleas- previsto para el próximo 29 de julio planteará una reforma de los estatutos del partido para ampliar de 40 a 50 el número máximo de integrantes de la Ejecutiva Nacional.

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Nacional Permanente, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha señalado que en ese cónclave, además de hacer una valoración del cierre del curso, también se realizará una remodelación de su Comité Ejecutivo.

Según ha explicado, después de los procesos electorales celebrados este año, Ciudadanos ha experimentado un importante crecimiento no sólo en el Congreso y el Senado sino también en los municipios, en 400 de los cuales está gobernando, y en las comunidades autónomas, donde han conseguido impulsar un gobierno de coalición en Castilla y León y donde aspiran a hacer lo propio en Madrid y Murcia.

Así las cosas, Villegas considera que es fundamental que los órganos de partido se adapten a ese crecimiento y de ahí la propuesta de reformar los estatutos para incrementar los miembros de la Ejecutiva Nacional de 40 a un máximo de 50. Actualmente la Ejecutiva cuenta con 34 integrantes, con la reciente incorporación del exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto.



Un partido que debe adaptarse a su nueva realidad



"Un partido que crece también se merece unos órganos que se amplíen y se adapten a la nueva realidad", ha resumido el 'número dos' de Ciudadanos, quien ha apuntado que ésa es, en principio, "la única reforma de calado" que se va a realizar en los estatutos.

Preguntado sobre si en ese Consejo General se procederá cesar a los dirigentes críticos que forman parte del Comité Ejecutivo, Villegas ha recalcado que no hay previstos ceses y que, en todo caso, éstos ni serían objeto de esa reunión porque éstos no los tienen que votar este órgano, conforma a los estatutos de Cs.

Sobre los nuevos nombres que integrarán la Ejecutiva del partido, Villegas ha querido dejar claro que no le corresponde a él hacer las propuestas y que este asunto no está en el orden del día de la reunión del día 29, pero no ha descartado que lo vaya a estar.

Lo que sí se va a hacer en ese cónclave del día 29 es votar una propuesta para modificar el reglamento de los Consejos Generales del partido para permitir que se pueda convocar con siete días a ese órgano en lugar de con quince.