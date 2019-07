Una mujer, grave tras ser atacada por su pareja con un destornillador y un martillo

Una mujer de 45 años de edad ha sido trasladada en estado muy grave al servicio de urgencias del Hospital La Fe de Valencia tras ser brutalmente agredida con un martillo y un destornillador por su pareja, que fue detenido instantes después.

Esta nueva agresión machista se produjo ayer por la tarde, pasadas las seis y media, en el domicilio en el que residían víctima y verdugo. Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, se trata de un bloque de apartamentos de la calle l'Escotilla del Perellonet, a escasos metros del puerto deportivo de la citada pedanía de Valencia. Las mismas fuentes explicaron que no hay constancia de denuncias previas por malos tratos por parte de la mujer, lo que tampoco indica que no hubiese habido agresiones machistas previas a la de ayer tarde, sino simplemente que no ha pedido ayuda con anterioridad.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el agresor fue detenido instantes después por agentes de una patrulla de la Policía Local, que fue la primera en llegar al lugar gracias al aviso de agresión machista recibido en el 112.

Al parecer, la Guardia Civil no dispone de patrullas en el Perellonet, ya que la plantilla apenas alcanza un tercio por las vacaciones y la falta de agentes para cubrirlas.

Tras la detención del supuesto agresor, la Policía Local lo trasladó al puesto de Alfafar, cuyo equipo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la tramitación de las diligencias, paso previo a su puesta a disposición del juzgado de guardia de Valencia.

Los agentes, además, recuperaron el martillo y el destornillador empleados por el agresor para intentar acabar con la vida de su pareja.