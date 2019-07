Pactómetro: Los apoyos que necesita Sánchez para ser presidente

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha la cuenta atrás para someterse a la investidura, después de comunicar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el próximo 22 de julio se celebrará una sesión para la que aún a día de hoy carece de los apoyos necesarios.

Tras varias semanas de intensos contactos políticos, encuentros y desencuentros, el candidato socialista no ha querido esperar más para someterse a la investidura. No obstante, la falta de apoyos con los que cuenta abocan a priori a Pedro Sánchez al fracaso en este primer intento para ser investido.

A partir de la fecha de la primera votación -en principio al día siguiente del inicio del debate de investidura- empezarán a contar los dos meses que la Constitución marca como plazo dentro del cual tiene que haber un Presidente.

Para que esto suceda, Pedro Sánchez puede intentar superar la investidura en primera o en segunda votación. En el primer caso, necesitaría la mayoría absoluta (176 votos a favor -la mitad más uno de los 350 miembros de la Cámara-), mientras que en el segundo le bastaría cosechar más "síes" que "noes". Dado que el PSOE ha obtenido 123 escaños, Sánchez tendrá que recabar el apoyo y/o la abstención de los diputados de otras fuerzas políticas para revalidar su cargo como presidente.

El pactometro: Los apoyos que necesita Sánchez para ser investido





EN PRIMERA VOTACIÓN

Sánchez se queda a 53 escaños de poder ganar la investidura sólo con los 'síes' de los diputados del PSOE. Podría optar por negociar el apoyo de Ciudadanos, que con sus 57 diputados le permitiría ser investido presidente con mayoría absoluta: 180 escaños.

También tendría la opción de obtener el apoyo de Unidas Podemos y su aliado catalán de En Comú, que suman 42 diputados. Juntos, los socialistas y los de Pablo Iglesias darían a Pedro Sánchez 165 votos a favor. Para ser investido en primera vuelta, necesitaría también el apoyo de ERC (15 escaños) o al menos de PNV (6 escaños) y JxCat (7 escaños).



EN SEGUNDA VOTACIÓN

Si Pedro Sánchez no es investido en primera votación, puede presentarse a una segunda, en la que simplemente necesitaría más 'síes' que 'noes' para revalidar su cargo como presidente del Gobierno (mayoría simple).

Teniendo el apoyo de los 42 miembros de Unidas Podemos, podría ser presidente sumando el voto o al menos la abstención de las distinas formaciones de ámbito territorial. Hay varias fórmulas que le permitirían superar la investidura:

- El 'sí' de Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y PRC, que le dan 175 votos, empate en la Cámara, más la abstención de EH Bildu (175 'síes' frente a 173 'noes').

- El 'sí' de Unidas Podemos, Compromís o PRC, Coalición Canaria, PNV y la abstención de Navarra Suma (174 'sí'es frente a 172 'no'es).

- El 'sí' de Unidas Podemos y la abstención de ERC y PNV (165 'sí' es frente a 164 'no' es).

- El 'sí' de Unidas Podemos, PNV, Compromís y la abstención de Junts (172 'sí' es frente a 171 'no' es).

El candidato socialista también podría optar por la abstención de Unidas Podemos, siempre y cuando consiguiera el apoyo de ERC, JxCat, PNV y EH Bildu (155 'sí' es frente a 153 'no' es).

A su vez, también podría negociar para lograr la abstención de una de las otras grandes formaciones o de varias: la abstención de PP y Ciudada'no's (123 'sí' es frente a 104 'no' es), la abstención de Ciudadanos, Unidas Podemos y PNV (123 'sí' es frente a 122 'no' es) o la abstención de PP y el apoyo de Unidas Podemos (165 'sí' es frente a 119 'no' es).