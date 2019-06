Ciudadanos rechaza la exigencia de Vox

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado este miércoles la propuesta de Vox para llegar a un acuerdo de gobierno y ha reiterado que sólo va a negociar con aquellos partidos que quieran "progresar" y no con los que busquen una autonomía "en blanco y negro".

"No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid ni frivolicen con la violencia machista, el colectivo LGTBI y los derechos y libertades que se han ido conquistando en la Comunidad", ha lanzado Aguado en una rueda de prensa en la Cámara regional tras conocer la propuesta de mínimos de Vox indispensable para que sus votos faciliten una investidura de centro derecha en la región: un único acuerdo programa firmado por PP, Cs y Vox.

Así, ha pedido, entre otros aspectos, que se supriman artículos de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la Ley 2/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual.

También Monasterio quiere que se colabore "desde todos los organismos de la Comunidad con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal con especial atención a la identificación y repatriación de los menas".

Negocia con partidos "que quieran progresar"



Aguado, tras conocer estas propuestas, ha asegurado que él quiere que la Comunidad "progrese", por lo que no van a llegar a "ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder en la Comunidad de Madrid", en referencia Vox. "No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y mi partido están por encima de un gobierno", ha aseverado.

Por todo ello, Aguado ha insistido que solo van a negociar "con aquellos partidos que quieren progresar". "No quiero una comunidad que tenga como reflejo los años 50, no quiero una comunidad en blanco y negro, sino en color. La pregunta es qué quiere hacer el PP, si quiere una Comunidad en blanco y negro o en color", ha lanzado.

Ayuso, dispuesta a negociar con Vox



La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que está dispuesta a negociar con Vox y con Ciudadanos, pero se niega a entrar "en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad" y en ese sentido pide "cautela" en las peticiones que afectan al colectivo LGTBI y a la inmigración.

La candidata del PP se ha mostrado dispuesta a ser una "horquilla en las negociaciones" entre Cs y la formación de extrema derecha después de Rocío Monasterio (Vox) les haya exigido a ambos expatriar a menores extranjeros, derogar artículos que a su juicio atentan contra "la libertad de los padres a educar a sus hijos", citando la Ley de Identidad y Expresión de Género y la normativa contra la LGTBifobia o suprimir ayudas a inmigrantes ilegales.

La candidata del PP ha establecido como una línea roja negociar competencias que no sean autonómicas y en este punto se ha referido a la inmigración, un tema "sensible" donde pide "cautela" y "respeto" para no "dividir" desde el "folclore". "De nosotros no depende expatriar a nadie", ha señalado.

Aunque sí ha aceptado revisar las leyes LGTBI porque quiere evitar "cualquier tipo de desmán, por un lado y por el otro" y hay "familias que están preocupadas porque consideran que puede haber algún tipo de abuso por parte de alguna organización de este colectivo" y no quiere, ha dicho "abusos, adoctrinamientos ni imposiciones".

Díaz Ayuso ha pedido además fijar ya una fecha para la investidura y que "ya por el camino" se entiendan los tres partidos viendo diferencias y matices. No quiere agotar el plazo de la negociación dado por Vox -hasta las 14.00 del próximo 2 de julio- porque no van bien "de plazo" y llevar el debate a septiembre es a su juicio "irresponsable" e "innecesario".