Iglesias insiste en negociar con Sánchez un gobierno de coalición desde una "posición modesta"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha descartado dimitir por la debacle electoral de Unidas Podemos en las elecciones municipales, autonómicas y europeas este 26M, y ha insistido en negociar con el socialista Pedro Sánchez un gobierno de coalición desde una "posición modesta".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Iglesias ha dicho que su cargo está a disposición de los inscritos "siempre" pero ha descartado marcharse porque, ha justificado, ahora le toca "asumir la responsabilidad" y negociar para que los votos a su coalición ayuden a que España tenga un gobierno progresista.

"Somos conscientes de la fuerza que tenemos, y a la hora de negociar el gobierno no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría", ha respondido el líder de Podemos cuando los periodistas le han preguntado si el resultado electoral de este domingo le debilita a la hora de encarar la negociación de investidura con el presidente del Gobierno en funciones.

Pablo Iglesias ha admitido "sin paños calientes" que los resultados electorales del 26M son "malos", de lo que ha hablado ya, según ha dicho, con algunos secretarios generales autonómicos.

Podemos ha perdido todas las alcaldías del cambio a excepción de Cádiz, se ha quedado sin tener la llave de la negociación en la mayoría de las comunidades autónomas, y ha logrado seis eurodiputados frente a los 11 que Podemos e IU obtuvieron en 2014 por separado.

Así ha sido la rueda de prensa de Pablo Iglesias

En las próximas semanas, Iglesias convocará un Consejo Ciudadano Estatal (CCE) para analizar estos resultados, pero su intención es centrarse ahora en la negociación de un gobierno con el PSOE y también ayudar a los candidatos autonómicos que pueden ser decisivos para lograr un gobierno de izquierdas en las Islas Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja.

El líder de Podemos ha reivindicado la importancia de "construir un bloque de gobernabilidad a todos los niveles", y cada territorio y municipio tendrá que establecer sus propias negociaciones aunque con una advertencia: "A nadie se le escapa que nos estamos jugando el futuro de España".

"No vamos a plantear ningún veto pero es bueno para el futuro de España la construcción de un bloque de gobernabilidad progresista", ha subrayado.

Tras felicitar al PSOE por sus buenos resultados, ha dicho que el resultado electoral en la Comunidad de Madrid debe "obligar" a ambos partidos a hacer una reflexión: "La derecha se va a unir. Cometeríamos un error gravísimo si no fuéramos responsables para ponernos de acuerdo".

Y ha insistido en que él no pedirá nada que no "le corresponda" a una formación que tiene 3,7 millones de votos en las generales.

De lo que sí ha tomado nota Pablo Iglesias, tras los malos resultados del 26M, es que "la división no suma".

Tras la pérdida de la Alcaldía de Madrid a manos de la derecha y la imposibilidad de sumar con las izquierdas en esta comunidad, el secretario general de Podemos ha dicho que ha tomado nota de que "la división no suma" sino que resta y ha pedido a sus "aliados" que hagan lo propio, en referencia velada a su exnúmero dos, Íñigo Errejón.

"Todos tenemos que hacer autocrítica. La sensación es que la izquierda no funciona cuando nos peleamos y nos dividimos", ha concedido.

Sin embargo, ha defendido en todo momento su posición de pedir el voto para la candidatura de Carlos Sánchez Mato, que no obtuvo representación municipal y cuyos cerca de 42.000 votos tampoco habrían servido para revertir la victoria electoral de la derecha, según ha remarcado.

"Nosotros pedimos el voto para las dos candidaturas que formaban originariamente el proyecto de Ahora Madrid. Fuimos enormemente responsables no presentando una candidatura en el Ayuntamiento" de Madrid, ha remarcado Iglesias, que ha avisado: "Nosotros tenemos que hacer autocrítica pero nuestros aliados también".

También ha defendido que actuó con ética cuando pidió el voto para ambas listas, ya que consideraba que solo la presencia de sendos proyectos permitiría dar continuidad al cambio político en Madrid.

No obstante, ha respondido a los periodistas que no comparte la afirmación de Juan Carlos Monedero de que las cloacas convencieron a Iñigo Errejón de presentarse a las elecciones en la plataforma de Manuela Carmena. "No estoy de acuerdo y... no estoy de acuerdo", ha zanjado.