El PP amenaza con denunciar a Batet por prevaricación

El PP se plantea actuar contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y denunciarla ante los tribunales por posible prevaricación y desobediencia si no suspende "de manera inmediata" a los diputados independentistas presos, además de que va a pedir su reprobación en la Cámara baja.

Así lo ha anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un acto en Madrid junto al candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en el que ha calificado de "ignominioso" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le dijese a Oriol Junqueras "no te preocupes".

Esta respuesta, que asegura que Sánchez dio al exvicepresidente de la Generalitat durante la sesión constitutiva del Congreso el pasado martes, es interpretada por el PP como "un desacato a la Justicia", según García Egea, quien ha acusado a Batet de intentar "ganar tiempo" por no suspender ya a los presos "golpistas".

El número dos del PP ha recordado que Batet ha recibido un escrito "indicándole el camino a seguir" para suspender de inmediato a los diputados presos que están siendo juzgados "por dar un golpe al Estado" y si no lo hace pedirá su reprobación y se plantea actuar contra ella "por prevaricación y desobediencia".

"Aquí no hay que ganar tiempo, sino que debe ganar la democracia y la ley, lo que significa suspender de forma inmediata a los presos golpistas que han dado un espectáculo bochornoso que España no se merece", ha reclamado.

Y ha advertido que quien no quiera jurar la Constitución no se presente para un cargo público porque a las instituciones se va a servir a los ciudadanos y "no a dar un golpe al Estado".

García Egea ha asegurado que su partido quiere "poner coto" a la deriva independentista y populista y que "la única manera de que Junqueras se preocupe es votar al PP".