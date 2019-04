Íñigo Errejón, sobre su marcha de Podemos: "No puedes estar en un sitio donde no te quieren"

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que se marchó de Podemos para unirse a la plataforma de Manuela Carmena porque en el partido 'morado' no le dejaban desarrollar su proyecto ni construir una alternativa.

Y, en una entrevista en Telecinco, ha afirmado: "No puedes estar en un sitio donde no te quieren".

En la Comunidad de Madrid hacía falta, ha defendido, una opción "un poco más abierta" que Podemos y en concreto exportar el modelo del Gobierno municipal de Carmena a lo autonómico.

"Desde el 'Íñigo así no', se fueron estrechando mis posibilidades y no me podía mover", ha agregado el candidato, haciendo referencia al lema que arguyeron en su contra los principales dirigentes del partido, salvo el secretario general, Pablo Iglesias, por no compartir el cese de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid en diciembre de 2016.

Ha defendido que estuvo callado "mucho tiempo" aguantando "carros y carretas" por responsabilidad con el partido que fundó y al que votará en las elecciones del 28 de abril, donde desea que les vaya bien, en su primera campaña sin estar en la "sala de máquinas".

Preguntado sobre si se haría responsable en caso de que una de las cuatro listas de izquierdas que se presentan en la Comunidad de Madrid -PSOE, Más Madrid, Podemos y Madrid en Pie- no lograse representación por no alcanzar el 5 % de los votos ha asegurado que la responsabilidad sería de los votantes, pues él se fue de un sitio donde lo no se le "deja estar ni desarrollar" su proyecto.

No por causalidad, ha agregado, cada vez más gente le decía que no le veía en intervenciones en los medios o en el Congreso: "Eso fue pasando con los años".

Además, ha sostenido que la política "separa y junta a veces" pero que defendió su opción en lugar de quedarse con "el calorcito de la silla". "Si no nos hemos puesto de acuerdo antes nos pondremos de acuerdo después", ha añadido sobre la división en la izquierda.

Desde que trabaja con Carmena, ha apuntado, hace un trabajo "más de hormiguita" y "menos de cigarra", porque "no insulta, hace menos ruido y abre menos titulares" y lo contrario puede hacer perder una campaña, por no hablar de lo relevante.