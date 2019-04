Dejan lazos amarillos y un váter ante la casa de un testigo del juicio del 'procés'

Unos desconocidos han dejado lazos amarillos y un váter ante el domicilio de un mosso d'esquadra que debe declarar ante el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés', Albert Donaire, del grupo 'Mossos per la República' de la ANC (Asamblea Nacional Catalana).



Donaire ha denunciado lo ocurrido en su cuenta de Twitter, donde ha publicado varias fotos y asegura: "Esto lo han dejado amenazándome e intimidándome en una de las viviendas donde acostumbro a ir. Hacen lo que quieren. Pero no me dais miedo".



En el váter aparecen, entre otras, la frase "Alberto para el 24 cuando vayas al Supremo" y "postdata:".El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , también en Twitter, se ha hecho eco de este hecho: "a un testigo del juicio es un acto de intimidación que vuelve a dejar en evidencia la" y considera lo ocurrido "grave y vergonzoso".