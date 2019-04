El PP llevará al Constitucional las leyes de Abusos Policiales del Parlamento Vasco y el de Navarra

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido va a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad frente a las leyes de Abusos Policiales aprobadas tanto por el Parlamento Vasco, en el día de ayer, como por el de Navarra hace unos días.

Lo ha hecho durante un acto en Huelva, en el que ha explicado que el objetivo de esta acción es "intentar resarcir una sesión parlamentaria -en relación a la de ayer de la Cámara vasca- ignominiosa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra las víctimas del terrorismo y para tratar de paliar una humillación que no merecía España y que tampoco merecían nuestros agentes".

Casado ha denunciado que los policías "fueron insultados de forma indigna por parte de Bildu ayer en el parlamento vasco; hemos tenido que escuchar cómo los herederos de ETA, los que han defendido 800 asesinatos en España los llamaron nazis y tras oír eso el PSOE votó a favor de la Ley de Abusos Policiales, de una ley falsa y ofensiva que intenta confundir víctimas con verdugos".

"La Guardia Civil y la Policía Nacional, que cuentan por centenares sus agentes asesinados por ETA, han tenido que escuchar ayer de sus matarifes, de los herederos de ETA que son unos genocidas y unos nazis, y el PSOE no sólo no se levantó del pleno como hicimos nosotros, sino que van y votan la ley; no entiendo a qué grado de indignidad ha llegado este Gobierno", ha dicho.

Casado ha subrayado su apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, no sólo en ese extremo, sino también con su compromiso con la efectiva equiparación salarial de estos cuerpos con otros autonómicos y locales, recordando que el PP la aprobó y suponía un desembolso de 800 millones de euros de los que ya salieron 310 en 2018, otros 270 debían hacerlo este año y el resto quedaría pendiente para 2020.

En este punto, ha mostrado su preocupación por que el Ministerio del Interior "esté escondiendo la auditoría que ya ha recibido para ver si con este presupuesto se equiparan los suelos; no entendemos por qué no presentan este informe y por qué han pedido al Consejo de estado otro para ver si el Gobierno está vinculado del pacto que firmó el PP o no".

"Sospechamos que están intentando retrasar esa equiparación salarial y así echar la culpa al Consejo de Estado", ha apuntado Casado quien ha asegurado que cuando sea presidente del Gobierno cumplirá "con esa efectiva equiparación salarial y con la iniciativa legislativa popular para que se lleve a la ley y se actualice en caso de que otros cuerpos cambien los salarios".

Rivera recurrirá ante el Defensor del Pueblo

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado este viernes que presentará con carácter inmediato un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo contra la ley de Abusos Policiales.

Ciudadanos se dirige al Defensor del Pueblo porque para presentar un recurso ante el Constitucional se requieren cincuenta diputados, y ellos tienen 32.

En un acto informativo organizado por ABC-Deloitte, Rivera se ha referido a la "mal llamada" ley de abusos policiales que los socialistas le han "regalado" al PNV y Bildu y se ha preguntado si acaso estos son sus socios para la investidura: "¿estos son los hombres de paz?".

Rivera ha insistido en que no quiere "que estos señores manden en España" y ha reivindicado que "la ley de Víctimas nos proteja de los homenajes a los terroristas".

El líder de Cs ha considerado que el posicionamiento de los socialistas con el PNV hace pensar que Sánchez "está perpetrando un pacto con los nacionalistas" dando el aval a una ley que "mancha y denigra la imagen de la Guardia Civil y la Policía".

Rivera ha añadido que en democracia son los jueces quienes deben determinar qué es abuso policial, "y no una mayoría política de PNV y Bildu".