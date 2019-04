Sánchez y Obama hablan de migración en su breve encuentro

Los jóvenes y los desafíos a los que las nuevas generaciones se enfrentan en el mundo actual han sido los ejes de la conversación que han mantenido esta tarde en Sevilla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente estadounidense Barack Obama.



Fuentes del Gobierno han explicado que también se ha hablado en este encuentro, que ha durado cerca de media hora, de la lucha contra el cambio climático, y ha habido tiempo para intercambiar impresiones sobre la igualdad de género y los pasos para conseguirla.







We, progressive leaders, know that in order to face global challenges such as climate change we need multilateralism. I have shared a very stimulating exchange of ideas on how to tackle global warming with @BarackObama. pic.twitter.com/sqDAOb95lP