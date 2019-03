Suárez Illana pide ayudar a la mujer a decidir entre "un niño vivo o muerto"

Diferentes políticos están criticando en las redes sociales al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, quien ha dicho que es una "salvajada" que no se haga nada para reducir el número de abortos y ha señalado que "hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto".



En una entrevista en Onda Cero, Suárez Illana ha defendido el derecho a la vida, se ha mostrado radicalmente en contra de la ley del aborto y ha afirmado: "Los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza".



Ha reconocido que "España ve con buenos ojos, un 80 por ciento, el aborto" y que por tanto no hay consenso para reformar la ley, pero ha insistido en que su trabajo es cambiar esa tendencia y explicar su punto de vista.



"El aborto se lleva 100.000 vidas al año. Desde el punto de vista humano es una salvajada que no hagamos nada por intentar entender cuál es el problema y reducir esas cifras", ha añadido.



Se trata, ha continuado, de que el Estado esté ahí cuando una mujer está embarazada y "tiene problemas y no sabe si debe o no tenerlo". "Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final va a ser eso", ha agregado.



La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha reaccionado a estas palabras en Twitter afirmando: "¿Pero qué le hemos hecho las mujeres a la derecha? Nuestros derechos no se cuestionan, se garantizan. Ya basta de tanto machismo y tanta mentira".





Suárez Illana, lo siento pero es usted un salvaje diciendo esto.



La portavoz de Podemos en el Congreso, ha llamado, en su cuenta de esta red social, a Suárez Illana "salvaje" por esas declaraciones."Lo que ocurre en realidad es que, y no pueden ni decidir si se quieren vivas o muertas, cuando el aborto es ilegal", ha escrito la dirigente de la formación morada.Clara Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y número dos en la lista de Iñigo Errejón de Más Madrid, ha escrito: "Viendo esto que dice Suárez Illana está claro que el verdadero riesgo que corremos las mujeres es tener un hijo imbécil".El secretario federal de Cultura y Deportes del PSOE, Ibán García, ha escrito en su cuenta de Twitter:, es como si se pretendiera que la inteligencia de su padre pudiera traspasársele a él por arte de magia. Lo que ha dicho hoy sobre la interrupción voluntaria del embarazo es una estulticia y una infamia. Qué PP el de Casado..."