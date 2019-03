Juicio del 'procés' | Un teniente de la Guardia Civil, sobre el 20-S: "Si salimos nos habrían machacado"

El teniente de la Guardia Civil responsable del registro a la consejeria de Economía el 20-S ha asegurado que no tuvo la "osadía" de salir del edificio cuando terminaron los registros porque les "habrían machacado", ya que existía "un riesgo objetivo y evidente", compartido por los Jordis, de que los manifestantes les atacaran.

En su interrogatorio ante el fiscal Javier Zaragoza, el responsable de la comitiva judicial del 20-S, ahora capitán, ha señalado en el juicio del "procés" que en condiciones normales podrían haber salido nada más terminar los registros a las 21.30h.

"Lo que pasa es que no tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho deambulatorio ni libertad de movimientos porque nos habrían machacado", ha dicho el oficial, que ha recordado que "ese riesgo objetivo y evidente" era compartido por las dos mossas que estaban en la puerta cuando le dijeron: "Si salís con las cajas os matan".

Un teniente de la Guardia Civil: "Vi a gente que intentaba tirar la puerta de acceso a la Conselleria" . Agencia ATLAS / EP

Ese riesgo no solo lo tenían los guardias civiles y las agentes de Mossos sino que el oficial ha apuntado que también lo veían así los Jordis, cuando le dejaron claro que los agentes uniformados no podían salir con las cajas por el pasillo que ellos ofrecían.

"Me atrevo a decir que cuando Sánchez y Cuixart dijeron que no podían salir los agentes con las cajas es porque existía un riesgo de que nos atacaran, si no ¿qué más les da que hubiéramos salido?", ha destacado.



Jordi Sànchez no colaboró

El responsable del registro a la Conselleria de Economía el 20-S ha manifestado que Jordi Sànchez, que se presentó "como interlocutor válido de la masa", "nunca accedió" a las propuestas de la Guardia Civil para que pudiesen acceder al edificio los detenidos en condiciones de seguridad.

Así, ha explicado que pese a que Sànchez (acusado de rebelión) decía tener "actitud colaborativa", se negó a acceder a las alternativas que le sugerían los mandos de la Guardia Civil hasta el punto de que ni siquiera lo planteó a los voluntarios de la ANC.

Los agentes estaban a cargo de la operación para el registro de los despachos de los principales colaboradores de Oriol Junqueras durante su etapa como vicepresidente de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, detenidos en la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017.

Aunque ofreció crear un pasillo de voluntarios para que entrasen los detenidos, dijo que debían acceder a pie "a través de la masa", algo que "no daba ningún tipo de seguridad" para los arrestados, y rechazó habilitar un pasillo más grande o intentar que los concentrados se trasladasen unos metros para que pudiesen entrar los vehículos.

El teniente ha dicho que no entendió cómo accedió a hacer un pasillo de metro y medio pero se negó a solicitar que se apartasen "cuatro metros", una solicitud que le plantearon aprovechando su "poder sobre la masa" y que tenía como base "poder proteger las armas" que se encontraban en los coches de la Guardia Civil apostados en la puerta de la Conselleria, algo que no le trasladaron a Sànchez.