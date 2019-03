El independentismo se moviliza hoy en Madrid contra el juicio al 'procés'

El president catalán Quim Torra, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y la mitad del Govern, participarán en la manifestación que entidades independentistas catalanas y diferentes colectivos proconsultas han organizado este sábado en Madrid para protestar por el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' independentista. Durante la marcha se portaran urnas y habrá una delegación de alcaldes que llevarán sus varas, reproduciendo así la simbología del soberanismo y de la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Según fuentes de la organización consultadas por Europa Press, la manifestación contará con una pancarta unitaria que han acordado todos los colectivos convocantes, y el lema será 'La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir'. Esta pancarta será llevada exclusivamente por las entidades sociales, como Omnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o Izquierda Castellana. Tras ellos, pero nunca en primera fila, podrá ir la comitiva de políticos e instituciones que se hayan sumado a la marcha.

La manifestación recorrerá el Paseo del Prado desde la plaza del Emperador Carlos V (próxima a la estación Puerta de Atocha) y hasta la Plaza de Cibeles, donde se ubica el Ayuntamiento de Madrid. En el trayecto aseguran que habrá un bloque de entidades proconsultas que portarán urnas, y señalan "posiblemente" habrá también urnas que fueron utilizadas en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El escenario donde se celebrará el acto político de final de protesta no se ubicará de espaldas al edificio del consistorio, sino que quedará instalado al comienzo del Paseo de Recoletos (la continuación del Paseo del Prado). Los convocantes han señalado que en ese acto, tomarán la palabra tanto el vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri, como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, a los que se sumaran dos representantes de los colectivos de Madrid y un miembro de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles (ACDC) que aglutina a los familiares de los presos del 'procés' independentistas catalán.

Fuentes de los colectivos convocantes madrileños han confirmado a Europa Press que las dos personas que tomarán la palabra por su parte serán Elena Martínez, de Izquierda Castellana, y Jaime Pastor, de Anticapitalistas. A estos intervinientes habrá que sumar al menos dos discursos más de colectivos y sindicatos, además de una actuación y alguna pieza audiovisual.



Partidos y 150 alcaldes



Numerosos dirigentes catalanes han confirmado ya su asistencia, entre ellos -además de Torra- el presidente del Parlament, Roger Torrent; la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi; la consellera de Cultura y número dos de JxCat a las generales, Laura Borràs; el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chaki el Homrani; la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; la consellera de Salud, Alba Verges; el conseller de políticas Digitales, Jordi Puigneró; el secretario general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral; y la portavoz adjunta de JxCat en el Parlament, Gemma Geis.

A estos nombres, el PDeCAT suma el de su presidente David Bonvehí, el de la vicepresidenta Míriam Nogueras, el del portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, la alcaldesa de Girona Marta Madrenas (PdeCAT), y el de otros diputados y senadores como Joan Bagué y Sergi Miquel, quienes también asistirán a la manifestación contra el juicio por el 1 de octubre en Madrid.

Por parte de ERC asistirán el diputado Gabriel Rufián, la candidata de ERC a las europeas y pareja del exconseller Raül Romeva, Diana Riba; la portavoz de ERC Marta Vilalta y el candidato de ERC a las municipales de Barcelona, Ernest Maragall.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, de los comunes y que va en la lista de En Comu Podem al Congreso, también asistirá, según confirman fuentes a Europa Press. Desde Catalunya en Comú justifican su presencia explicando que han estado en todas las manifestaciones "antirrepresivas" y contra la judicialización del procés.

Desde la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) han confirmado en nota de prensa que a la protesta asistirán más de 150 alcaldes, que una hora antes del comienzo se realizarán una foto de grupo "con sus correspondientes varas". Participan, dicen, para mostrar su apoyo al derecho a decidir.

Esa fotografía con las varas será semejante a la que se produjo en el Parlament catalán cuando un gran número de alcaldes independentistas asistieron, vara en mano, a la Declaración Unilateral de Independencia, el 27 de octubre de 2017.

Desde la organización han indicado que además de la ANC, Omnium, JxCat, ERC y la CUP, se adhieren a la protesta tanto miembros de EH Bildu como del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Del País Vasco también participarán Gure Esku Dago y de Altsasu Gurasoak; desde Galicia la Confederación Intersindical Galega, Via Galega y la Plataforma Galicia con Cataluña; de Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT); y desde Aragón, Puyalón (nacionalistas aragoneses). Entre los convocantes de la manifestación también se encuentra Anticapitalistas Madrid, y se ha confirmado la presencia en la misma de Rommy Arce.

Otras adhesiones



También se suman a la convocatoria fuerzas sindicales como IAC Cataluña, Intersindical-CSC Cataluña, Intersindical Valenciana, STEI Intersindical Islas Baleares, LAB Euskadi, ESK Euskadi, Steilas Euskadi, CUT Galicia, CUT Aragón, SAT Andalucía, FSOC Canarias, Intersindical Canaria y CSI Asturias.

Por su parte, IU Madrid lanzó este jueves desde su cuenta de Twitter el cartel de la manifestación y lo acompañó con un mensaje en el que se leía: "Sin derecho a decidir no hay Democracia. Sábado 18h manifestación por la dignidad, la democracia y la deriva depresiva y autoritaria". Lo acompañan con la etiqueta 'Libertad Para Los Presos Políticos'. Fuentes de la formación han puntualizado que si bien apoyan la manifestación, no se adhieren al manifiesto y no irá nadie en representación de IU Madrid a la misma.