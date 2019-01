Crecen las voces en el PP reacias a un pacto con Vox

Si este martes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rechazó en plena negociación del PP nacional con Vox en Andalucía que haya que "derogar o dejar de aplicar" políticas contra la violencia machista, las voces discrepantes en el partido respecto a un posible entendimiento han aumentado este miércoles

Consejeros del PP que participan este miércoles en la Conferencia Sectorial sobre la reforma educativa que prepara el Gobierno han rechazado de pleno la propuesta de Vox de devolver las competencias educativas al Estado.

Poco antes de entrar en la reunión que preside la ministra de Educación, Isabel Celaá, los cinco consejeros de comunidades presididas por populares (Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) han expresado su desacuerdo con una de las condiciones planteadas por Vox para apoyar a Juan Manuel Moreno como candidato a presidir la Junta de Andalucía.

Como portavoz de los consejeros del PP ha hablado el representante de La Rioja, Alberto Galiana, que ha afirmado que es un tema "que tendrá que analizar el partido a nivel general".

"Pero desde luego, las comunidades aquí representadas defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación, con visión de Estado, y llevado desde las comunidades autónomas", ha asegurado.

En este sentido también se ha pronunciado el consejero de Castilla y León, Fernando Rey, quien ha dicho que la condición de Vox "así planteada y al por mayor es un disparate".

Rey ha opinado que la experiencia autonómica demuestra que ahí donde se gestiona bien la educación, la autonomía "es una herramienta utilísima", y además, a su juicio, ha habido "innovación y mejoras".

"Lo que tiene que haber -ha continuado- es diversidad territorial, pero con elementos de homogeneización de sentido de Estado; hace falta tener una España educativa, compatible con la descentralización".

Rey ha argumentado que todo este asunto requiere de una "finura y unos equilibrios", que, en su opinión, "no están disponibles para partidos populistas".

Además, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que apuesta "claramente por que gobierne la lista más votada", tanto en el ámbito autonómico como municipal, para evitar que haya "pactos de perdedores".

En la rueda de prensa de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia de Castilla y León, preguntado por si este principio va en contra de lo que está haciendo su partido en Andalucía al tratar de pactar con Ciudadanos y Vox, ha añadido que está convencido de que "con carácter general debe gobernar la lista más votada" y ha ofrecido un pacto al resto de partidos para que eso sea así tras las elecciones del 26 de mayo.

Ha rechazado entrar en el "detalle" de las negociaciones que sigue su partido sobre el Gobierno de Andalucía porque desconoce "la letra pequeña", aunque ha rechazado la supresión de las autonomías y modificar el pacto contra la violencia machista existente en España y en Castilla y León porque "hay una violencia machista real, que es cierta".



Alfonso Alonso: "A Vox le falta un hervor"



Por otro lado, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha opinado que a Vox le "falta un hervor" porque le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política, y ha expresado su "máxima confianza" en la negociación que llevan a cabo los populares sobre el Gobierno de Andalucía.



Alfonso Alonso: "A Vox le falta un hervor". Foto: EFE.

Alonso ha analizado durante una rueda de prensa en Vitoria el papel que está jugando Vox en las conversaciones para un posible apoyo a la investidura como presidente de Andalucía del candidato del PP, Juanma Moreno.

Ha dejado claro que no va a "gastar saliva" en analizar las 19 medidas que el partido de extrema derecha planteó este martes al Partido Popular porque "no tienen ni pies de cabeza" y no son serias, y ha insistido en que "no se puede flaquear" en el esfuerzo y protección de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista.