El Parlament pide al TS que los exconsellers presos comparezcan en la comisión del 155

El Parlament ha pedido formalmente al Tribunal Supremo (TS) la posibilidad de que los exconsellers del anterior Govern que se encuentran en prisión puedan comparecer el día 22 de enero ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La solicitud ya ha sido enviada al Tribunal Supremo, está firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y en la misma se recuerda la obligatoriedad legal de comparecencia ante una comisión de investigación y se sugieren dos posibles formas: presencial organizando el traslado desde las prisiones o por videoconferencia.

Según fuentes de la Mesa de la Comisión del 155, antes de las fiestas navideñas se acordó enviar la solicitud de comparecencia y en los últimos días ha sido cursada desde la presidencia del Parlament.

La comisión espera que el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena resuelva en los próximos días la solicitud de comparecencia de los exconsellers que se encuentran en situación de prisión preventiva: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Dolors Bassa.

El Parlament no ha pedido de momento la comparecencia de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ni tampoco de los 'Jordis' -Jordi Cuixart y Jordi Sànchez-.

En la agenda de comparecencias ante la Comisión de Investigación del 155 se prevé, en primer lugar, que el próximo martes acuda al Parlament dos juristas: Pau Villòria -redactor del informe sobre el impacto del 155- y el catedrático de derecho constitucional de la UB Joan Vintró.

La siguiente sesión de la comisión será la del día 22 en que se prevé la comparecencia de todos los exconsellers del anterior gobierno de la Generalitat que se encuentran en prisión.

Fuentes de la Mesa de la comisión han explicado esta tarde que hay precedentes de personas que estaban en prisión y que han comparecido presencialmente ante comisiones de investigación.

Han admitido, sin embargo, que el Parlament contempla otra posibilidad, y es que los exconsellers sólo puedan realizar la comparecencia a través de videoconferencia y sin salir de los respectivos centros penitenciarios.

En ambos casos, la Mesa de la comisión prevé que cada exconseller comparezca individualmente, y no todos juntos, y que los grupos parlamentarios puedan realizarles preguntas a cada uno antes de pasar al siguiente.

El PSC y el PP podrán asistir a la sesión del día 22 de la comisión para plantear preguntas a los exconsellers, sí así lo deciden y a pesar de que ambos grupos anunciaron su intención de no participar en esta comisión de investigación, puesto que formalmente aún forman parte de ella.

Ciudadanos (Cs), por el contrario, no dispone de esta posibilidad, según las fuentes, porque no quiso personarse en la sesión constitutiva y formalmente no forma parte de este organismo parlamentario.