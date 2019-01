El polémico vídeo del PP sobre la muerte de Pedro Sánchez

El Partido Popular ha retirado un vídeo que había publicado esta madrugada en su cuenta oficial de Twitter con el humorista Ignacio de la Puerta, en el que un niño les pide a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido disculpas por lo que considera que "ha sido un error".





Captura de pantalla del tuit publicado por la cuenta oficial del Partido Popular. LMV

Borramos y pedimos disculpas por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error.



Felices Reyes Magos a todos. — Partido Popular ???? (@PPopular) 5 de enero de 2019

Afortunadamente, los partidos políticos estamos para algo más que para desear la muerte al Presidente del Gobierno. Desde el @PSOE condenamos y exigimos la retirada de este tuit. ???? https://t.co/WY9GrNErWx — PSOE (@PSOE) 5 de enero de 2019

El PP ha borrado el tuit y dice que no pretendían "desear mal a nadie" publicando un vídeo en el que un niño le pide a los Reyes Magos la muerte de Pedro Sánchez.@Juanmi_News lo ha grabado para dejar constancia de la infamia y, a diferencia del PP, ha ocultado la cara del menor pic.twitter.com/50u1oLAWRw — ????? ??????Q?? (@pnique) 5 de enero de 2019

El PP pidiendo nada menos que la muerte de @sanchezcastejon en una especie de vídeo humorístico. La derecha reaccionaria no solo no sabe perder sino que desde luego está lejos de ser mínimamente democrática. https://t.co/IUsKEhT3Re — Alberto Garzón?? (@agarzon) 5 de enero de 2019

Hay un partido CORRUPTO acusado de CORRUPCIÓN q no tiene ni idea de hacer Política ni Oposición se dedica a hacer videos con menores para pedir la muerte del Presidente y así distraen de su infamia q no es otra q el pacto con Horcos y Cs pactos en contra de las mujeres#GPEDROSC pic.twitter.com/Byeqe7pX6J — María Sánchez (@lyuva26) 5 de enero de 2019

El Partido Popular deseándole la muerte a Pedro Sánchez.



La competencia entre Vox y PP es feroz. pic.twitter.com/MGHz3lBmmC — Álvaro ?? (@alvarologia) 5 de enero de 2019

@PPopular desear la muerte de Pedro Sánchez, aunque sea por medio de un vídeo "humorístico" de un menor, ¿os parece bien, es católicamente aceptable?

Sóis hipócritas mal intencionados. — Miki67 (@Miki674) 5 de enero de 2019

Por mucho menos que pedir la muerte de Pedro Sánchez se metió a varios artistas en la cárcel. La justicia deberia actuar contra un partido que incita a la violencia. — Magda Moreno (@magdamoreno) 5 de enero de 2019

El vídeo, que está colgado en el perfil de Facebook del humorista, comienza con el niño diciéndole a su padre -interpretado por De la Puerta- si puede"Queridos Reyes Magos: Mi cantante preferido eray te la llevaste. Mi actor favorito eray te lo llevaste. Mi humorista humorista favorito era, y también te lo llevaste. Solo te escribo esta carta para decirte quelee De la Puerta.Este vídeo ha sido retirado del perfil del PP este mediodía y poco después han pedido disculpas, a través del mismo canal, por su publicación.por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error. Felices Reyes Magos a todos", señala la cuenta oficial del PP.No obstante, antes de su retirada, el vídeo ha provocadopolíticos en Twitter.Desde el, han condenado su difusión y han exigido al PP que quitara ese tuit de su cuenta: "Afortunadamente, los partidos políticos estamos para algo más que para desear la muerte al Presidente del Gobierno", han subrayado en su perfil oficial."El Partido Popular ha hecho un vídeo en el que un niño le pide a los Reyes Magos la muerte de Pedro Sánchez. Los que se llenan la boca con las tradiciones cristianas las denigran, usándolas para odiar y desear la muerte de sus adversarios políticos", ha escrito el secretario de Organización de Podemos,También lo ha censurado el líder de IU,que ha escrito en su perfil: "El PP pidiendo nada menos que la muerte de @sanchezcastejon en una especie de vídeo humorístico. La derecha reaccionaria no solo no sabe perder sino que desde luego está lejos de ser mínimamente democrática".Pero no solo han sido políticos los que se han sumado a la denuncia social de la acción popular. Muchas han sido las personas que han criticado el comportamiento de la formación de Pablo Casado.