Abascal sube la presión a PP y Cs y dice que Vox no votará a quienes le desprecian

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a PP y Ciudadanos de que no votarán a favor de su programa de gobierno en Andalucía si siguen con sus "insultos y menosprecios" y no se sientan con ellos a negociar antes de la sesión de investidura, que podría celebrarse a mitad de mes.



"¿Qué partido va a votar el programa de otros partidos que le desprecian? Vox, desde luego, no", subraya Abascal en un extenso hilo en Twitter para justificar la postura de su partido, que podría bloquear la investidura si no se atienden sus demandas, entre ellas sustituir la ley andaluza de violencia de género por otra contra todo tipo de violencias.



Un hilo en el que Abascal aumenta la presión sobre PP y Cs y en el que vuelve a arremeter contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien este fin de semana calificó como "'petit' Macron henchido de cosmopaletismo".



Ahora, Abascal le llama "veleta naranja" y recuerda que Ciudadanos defendía "no hace mucho" lo mismo que está pidiendo Vox sobre la Ley de violencia de género y refuerza su argumento con un tuit del partido de Rivera de febrero de 2016 en el que decía: "Pacto nacional contra la violencia de género para promover una ley contra la violencia intrafamiliar".









Sobre el tema en cuestión, VOX propone sustituir las leyes de ideología de género, que no protegen a la mujer, y persiguen al hombre solo por serlo, por una ley contra la violencia intrafamiliar. Es decir, lo mismo que proponía la veleta naranja no hace mucho.?? pic.twitter.com/lTJgCNqy2Q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de enero de 2019

Y por último, no es este el único asunto que pondremos encima de la mesa cuando nos quieran escuchar:

-reducción fiscal

-desmontaje de la administración paralela

-fuera leyes ideológicas

-apoyo al mundo rural y sus modos de vida... etc

Tenemos mucho que decir y lo vamos a decir. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de enero de 2019

"Cuando la veleta vuelva a girar, nos encontrará en el mismo sitio, dispuestos a apoyarseñala Abascal, quien apostilla: "Pero si mantienen su negativa a escuchar a, tendrán que entender que nosotros, muy al contrario,En este sentido, recuerda Abascal que desde la noche electoral Vox ha repetido que", pero "tampoco será alfombra para la continuidad de las mismas políticas con otras siglas, sean las de PSOE -Podemos o las de PP-Ciudadanos".Tras quejarse de que, "lejos de cualquier talante negociador", Vox "sólo ha recibido insultos, menosprecios y la amenaza permanente de", Abascal reprocha a los dos partidos que aspiran a gobernar en Andalucía que no admitan ni el más mínimo cambio en su pacto.Además, dice que, en vista de que con Vox no les funciona el "chantaje", algunospróximos a Ciudadanos empezaron ayer a "manipular" su postura sobre la violencia machista y que, según él, es "en contra del feminismo supremacista y el totalitarismo de género".Incluso, agrega, han llegado a proferir, como la de que Vox "apoya la violencia contra las mujeres", y apunta que llevarán ante los jueces a quienes hacen "estas acusaciones infames, propias de personas sin dignidad capaces de utilizar el sufrimiento de las mujeres para su miserable beneficio político".Según Abascal, además del cambio en la Ley contra la violencia de género,el desmontaje de la administración paralela, el apoyo al mundo rural y sus modos de vida.