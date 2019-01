PP y Cs rechazan la exigencia de Vox de retirar las ayudas contra la violencia de género

El PP considera un "sinsentido" que surjan dudas sobre la necesidad de proteger a las mujeres, cuando 47 han sido asesinadas en 2018 por sus parejas o exparejas, y ha calificado de "muy oportuno" que el nuevo gobierno de Andalucía trabaje para erradicar la violencia machista.



"Para nosotros es un sinsentido plantearse dudas sobre la necesidad de proteger a las mujeres, cuando tenemos 47 asesinadas este año, 39 niños y niñas huérfanos y hay casos tan dramáticos y tan recientes y tan en la memoria de todos como el de Laura (Luelmo) en Huelva hace unos días", ha declarado a Efe la diputada del PP Marta González.



La vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género se ha manifestado así horas después de que Vox haya anunciado este miércoles que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs si no eliminan de su acuerdo programático el compromiso de implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la Ley de violencia machista.



PP y Cs pretenden también impulsar en Andalucía un gran acuerdo contra la violencia de género que desarrolle en la comunidad "los avances logrados" por el pacto de Estado.



"Queremos recordar y reivindicar lo importante del pacto de Estado, que fue un logro del Gobierno del Partido Popular con el resto de grupos en el Congreso y en el Senado y que también ha generado en las comunidades autónomas la voluntad de articular medidas similares para luchar con un problema muy grave y muy serio", ha incidido González.



A su juicio, no se dan las "circunstancias para que un partido pueda decir que no se puede seguir trabajando en esta línea", que es lo que "pretende el documento de acuerdo entre PP y Ciudadanos".



La política del PP ha insistido en que "hay muchísimo por hacer todavía en este sentido" y en que su partido considera "muy oportuno que el nuevo gobierno de Andalucía se plantee trabajar en esta línea".



González ha matizado que, si las denuncias falsas son "lo que preocupa a Vox", lo que hay que hacer es trabajar en la formación de los operadores jurídicos para que "las posibles e hipotéticas denuncias falsas que puedan existir sean cero".



La diputada ha destacado que es "muy importante la ilusión" que el cambio de Gobierno en Andalucía ha generado en los andaluces: "Suponemos que Vox es consciente también de esa ilusión que existe, en ese cambio que está prácticamente al alcance de la mano", ha finalizado.



Rivera: "La libertad y la igualdad no se negocian"

Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las CCAA que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de enero de 2019

En el mismo sentido, el líder de Ciudadanos,, ha afirmado este miércoles que la lucha contra la violencia machista es "una obligación" y que "".PP y Cs pretenden también impulsar en Andalucía un gran acuerdo contra la violencia de género que desarrolle en la comunidad ""Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian", ha escrito Rivera en Twitter.