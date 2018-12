Casado urge a Sánchez a detener su "danza suicida" con los independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha refutado hoy el "balance triunfalista" que, a su juicio, ha realizado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sus siete meses de Gobierno, y le ha urgido a detener ya su "danza suicida" con los independentistas, que perjudica los intereses de los españoles.

Casado daba la vuelta así a la frase que Sánchez pronunció el pasado viernes en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que minimizó el documento con 21 puntos que le había entregado el presidente catalán, Quim Torra, con el argumento de que "dos no bailan si uno no quiere".

"¿Por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España? ¿Por qué no acaba ya esta danza suicida para los intereses de los españoles?", le ha preguntado Casado, convencido de que "no se pueden tener peores compañeros" de baile.

Ha sido durante la presentación de los candidatos del PP en Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, entre ellos del presidente del partido en la región, Francisco Núñez, en un acto interrumpido varios minutos al sufrir una lipotimia uno de los asistentes.

Un "equipazo", según Casado, que ha destacado especialmente al "crack de Paco" (Francisco Núñez), que llevará de nuevo al PP al Gobierno de Castilla-La Mancha y que permitirá "devolver la esperanza a esta tierra".

En este punto, Casado ha enviado "un abrazo" y un mensaje de agradecimiento a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuya gestión en el Gobierno regional será muy difícil de igualar". "La mejor presidenta de Castilla-La Mancha de la historia, sin ninguna duda", ha apostillado.

Casado ha repasado durante su intervención la situación política general del país ("Pintan bastos", ha diagnosticado), pero también ha querido detenerse en hacer guiños más locales, con una defensa del medio rural, de la Política Agraria Común (PAC) y de sectores como la caza y la tauromaquia, con un gran peso en comunidades como Castilla-La Mancha.

De la esfera nacional, ha considerado que España atraviesa "uno de los peores momentos de su historia", porque el Ejecutivo de Sánchez es "un títere", que para mantenerse en Moncloa depende "de los enemigos de España", entre los que ha citado a los secesionistas catalanes y a los "batasunos".

Especialmente crítico ha sido con la reunión de Sánchez y Torra del pasado 20, en la que el presidente catalán le entregó un documento con propuestas tan "letales" como la mediación internacional, un referéndum de autodeterminación o "renegar de la monarquía parlamentaria insultando al rey".

Y Sánchez, en vez de levantarse de la reunión, "se deja humillar" y decide no enseñar el documento a los ciudadanos y "seguir pactando con ellos aunque amenacen con destruir España", ha lamentado Casado.

También ha aprovechado para recriminar a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que "se vaya de cena de Nochebuena" con el dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, sentenciado por secuestro, que "no ha condenado los crímenes atroces de ETA" ni ha colaborado en el esclarecimiento de los delitos que aún están impunes.

"ETA ya no mata, pero no puede obtener ningún rédito por dejar de matar", ha subrayado.

Con la vista puesta en la economía, ha dicho que el Gobierno de Sánchez no sólo no ha mejorado "en nada" un país "pujante" como el que dejó Mariano Rajoy, sino que está empeorando la situación con recetas que son "todo lo contrario" de lo que debería hacerse.

La subida de las cotizaciones sociales, el encarecimiento de las contrataciones, el aumento de "todos los impuestos", la tasa al diésel o el "Gran Hermano" sobre los precios de los alquileres de viviendas son propuestas que, según Casado, ponen en riesgo la recuperación económica.

"Me duele España", ha parafraseado a Miguel de Unamuno, para después citar también a Camilo José Cela con su "A la buena de Dios o a la que salga", del libro "Viaje a la Alcarria", que ejemplifica, a su juicio, la diferencia entre partidos como el PSOE a los que les da igual todo con tal de permanecer en el poder y otros como el PP, que quieren gobernar para mejorar las condiciones de vida de sus paisanos.

Frente a aquellos a los que "les importa un bledo" lo que pase, ha contrapuesto los principios y valores de su partido. "A nosotros no nos da todo igual, no vamos por ahí cambiando de opinión dependiendo de si estás en Moncloa o haciendo una entrevista para quedar simpáticos respecto a lo que está pasando en Cataluña", ha zanjado.

"Nosotros tenemos el mismo discurso y se va a mantener porque la cosa no está para bromas", ha recalcado Casado, que ha animado a sus compañeros a trabajar ya en modo "campaña electoral" ante los comicios locales, autonómicos y europeos de mayo.