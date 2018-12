La Constitución eludió el día de los Inocentes en el BOE, hoy hace 40 años

Hoy hace 40 años el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Constitución en castellano, catalán, gallego y euskera, pero lo hizo un día después de cuando correspondía, para evitar así que la puesta de largo de la Carta Magna coincidiera con el 28 de diciembre, celebración del día de los Santos Inocentes.

El 27 de diciembre se había celebrado un acto solemne en el hemiciclo del Congreso, en el cual el Rey Juan Carlos sancionó la Constitución que los españoles habían votado mayoritariamente en el referéndum del 6 de diciembre.

En aquella sesión conjunta del Congreso y el Senado, los Reyes y el Príncipe de Asturias fueron recibidos con una ovación por diputados y senadores al entrar en el salón de plenos junto al presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil; el del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, y el del Senado, Antonio Fontán.

"La emoción supera, incluso, a la solemnidad", manifestó Hernández Gil en el discurso que precedió al acto de la sanción, en el cual el Rey estampó su firma en un ejemplar de la Carta Magna; después tomó la palabra.

El Diario de Sesiones de las Cortes refleja que el jefe del Estado advirtió aquel día de que la ruta que aguardaba a los españoles no sería "cómoda ni fácil", y que les invitó a "no desfallecer" y a "no ceder terreno al desánimo", con "la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades".

Una vez sancionada por el Rey la norma fundamental, el siguiente paso era su publicación al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero esa jornada era 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, y nadie quería que se asociara la publicación de la Carta Magna a una de las inocentadas habituales en tal fecha.

Por este motivo, según cuentan las crónicas de la época, se postergó un día más su aparición en el BOE en todas las lenguas oficiales españolas.

Y así fue como en la portada del Boletín Oficial del Estado/Gaceta de Madrid del viernes 29 de diciembre de 1978 se pudo leer a grandes tipos en mayúscula "Constitución Española".

Y debajo: "Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978".

En la mancheta de aquel ejemplar, número 311, todavía figuraba el escudo del régimen franquista, con el águila de San Juan coronada por la cinta con la divisa "Una Grande Libre" y el yugo y las flechas en la parte inferior.

"Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España", reza su disposición final.

Por este motivo, la Constitución, cuyo aniversario se ha conmemorado largamente durante todo este año celebra hoy su 40 cumpleaños, el de su entrada en vigor.