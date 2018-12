El periodista Cake Minuesa recibe un puñetazo en las protestas

Un miembro de los CDR ha agredido esta mañana al periodista de Intereconomía Cake Minuesa, que se encontraba cubriendo las concentraciones. El reportero ha recibido un puñetazo en la nariz, lo que le ha provocado sangre en la misma y le ha hecho caer al suelo.



El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha confirmado a Efe que ha atendido al periodista a las 9.35 horas de la mañana en la Plaza Urquinaona de la capital catalana por "contusiones leves en la nariz" y le ha dado el alta "in situ".



Intereconomía ha difundido un vídeo en el que se puede ver la agresión, ocurrida después de que varios manifestantes hayan incordiado al reportero y a su cámara, hasta que finalmente uno de los concentrados le ha dado un puñetazo en la nariz.



El periodista ha narrado que le estaban llamando "hijo de puta" y que una señora se le ha acercado para señalar que la sangre "era un montje".





??LIVE

Brutal aggression of catalan separatist activists to the journalist Cake Minuesa @cakealatake #21DDESBORDEMLOS #21DCatalunyaARV pic.twitter.com/hFB1qJWdgq