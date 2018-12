El abogado de Junqueras, en el juicio del 'procés': "Son políticos haciendo política"

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha asegurado este martes que la idea de que la causa del 'procés' afecta "a todo el mundo" -como argumenta la Fiscalía para defender que se juzgue en el Supremo- no es sino un "argumento sentimental", y ha añadido: "Todo es un relato de ideología".

Lo ha dicho en la vista de los artículos de previo pronunciamiento que se celebra en el Supremo, el equivalente a las cuestiones previas del juicio, en la que los magistrados deben analizar la solicitud de las defensas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue los hechos.

En su intervención, el letrado ha acusado a la Fiscalía de ser la parte que ha promovido que la causa contra los líderes soberanistas se instruya y enjuicie en el Supremo sustentando "su posición en los efectos del delito, en las proyecciones del delito". Ha apelado, en su opinión, "al argumento sentimental, esto afecta a todo el mundo"

Ha dicho que la Fiscalía, habla de "búsqueda de apoyo, de adhesiones, de ideas de difusión política, de diplocat, de la ubicación de conferencias en las que se criticó a España o del registro de ciudadanos en el exterior".

Y respecto a la malversación de caudales públicos para justificar la competencia del Supremo ha señalado que para la Fiscalía el "elemento del tipo es el compromiso de los fondos, da igual el pago" porque "todo es un relato de ideología".

"La Fiscalía ha alterado tácticamente el foro", ha aseverado el letrado que defiende al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller Raul Romeva.

El letrado ha cargado contra la instrucción del procedimiento al señala que "cualquier investigación ha sido más profunda que la que ha sucedido en esta causa, eso debe generar algunas alarmas".



"Políticos haciendo política"



Y ha destacado: "No tengo los años de experiencia de los fiscales y su señoría pero nunca he estado más convencido de una causa que esta, ni de la competencia del tribunal" porque "son políticos haciendo política y el proceso (judicial) no ha seguido las reglas".

Van den Eynde ha dicho que "las reglas del juego se tienen que respetar" y eso implica respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que recoge la competencia para enjuiciar los hechos.

En este punto, ha recordado que "era cristalino" que el procedimiento del 9N no era competencia del Supremo, que se juzgó en Cataluña, más allá del caso en concreto de un aforado, que fue el exconseller Francesc Homs.

Para el letrado no hay duda de que "los poderes públicos catalanes" se han visto "arrastrados a un foro de muy discutible aplicación" y eso tiene unas consecuencias porque "este proceso va de personas" que "tendrán que venir a Madrid lejos de sus equipos de defensa y familias" en situación de privación de libertad.

"Solicitamos que sea devuelta la causa a Cataluña, la oportunidad la tiene la Sala", ha concluido.