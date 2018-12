Ábalos: Sánchez seguirá y no le dará el gusto de las elecciones a la derecha

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado hoy que quienes no vivieron la aprobación de la Constitución den ahora clases de constitucionalismo y ha advertido de que la Carta Magna no es solo una serie de artículos ni se reduce exclusivamente al 155.

"Hay muchas más cosas", ha recalcado Ábalos, en la presentación de las candidaturas socialistas a los ayuntamientos madrileños, en la que ha advertido además de que no le darán el gusto a la derecha de convocar elecciones, porque el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aún "mucho daño que reparar" y "mucha justicia que hacer".

Frente a quienes quieren "atribuirse algo a lo que no tienen derecho", ha recalcado que la Constitución es una conquista de la socialdemocracia y, por tanto, ha pedido que "no venga ninguna derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es".

Ha incidido en que 40 años de democracia y libertad son para celebrarlos "con respeto, no con bramidos, como si la Constitución fuese algo para echar a la cara".

"La Constitución es primero sumar", ha afirmado y ha señalado que no se puede ser constitucionalista restando ni siendo xenófobo o misógino.

Ha insistido en que hay que respetar los derechos fundamentales, así como reconocer la diversidad, que "no significa dividir, sino integrar" y eso, ha asegurado, "va en el ADN de los socialistas", cuyas "políticas, historia y sufrimiento tienen que ver con la cohesión social".

De ahí, ha añadido, la identidad y vocación del PSOE es trabajar por la cohesión social, que radica en reconocer la identidad de cada uno "sea la que sea" y promover un sentimiento de pertenencia a la comunidad.

"España es un proyecto de vida en común, no viene determinado por ningún rasgo y por eso podemos construir la España que queramos, porque no hay ninguna España predeterminada ni fatalista, sino la España que sea resultado de la obra, el esfuerzo y la ilusión de todos", ha destacado.

Ha puntualizado que esta visión de España del PSOE no tiene por qué coincidir con la "casposa" de que todos los españoles tienen que ser "toreros o cazadores" y, tras recordar que su padre fue "matador de toros", ha reivindicado que "nadie tiene derecho a decir qué somos; la identidad es de todos y nadie la impone".

Y ha exigido que no les den lecciones ni de libertad ni de constitucionalismo quienes quieren imponer ese "españolismo trasnochado y antiguo".

Ha criticado especialmente a la "ultradrecha", que estaba "muy calentita" dentro del PP y que ahora ha salido, y su rechazo a la descentralización, que para Ábalos "no es solo un tema administrativo", sino "de liderazgo político y de igualar".

En contra de toda esta "sinrazón" y "discurso del odio", ha animado a los socialistas a ser constructivos porque tienen "mucho bueno por hacer" y hay que aprovechar para ello el hecho de estar en el Gobierno.

Ha señalado en este sentido que la preocupación del PSOE "no es estar tiempo, sino aprovecharlo" y que su paso por el Gobierno sea "tan digno" como todos los anteriores.

Para el también ministro de Fomento, el Ejecutivo de Sánchez está haciendo ya muchas cosas, pero aún le quedan muchas por hacer, y es consciente de que a la derecha se le hace "insoportable" su continuidad.

"Pero no nos vamos a ir, aunque solo sea por eso, no le vamos a dar ese gusto", ha afirmado y ha pedido un "un poquito de paciencia", porque "si alguien cree en las elecciones y ha luchado por ellas" es el PSOE, ha remarcado.