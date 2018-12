Casado pide al Gobierno que ilegalice a Arran y a los CDR

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy al Gobierno que aplique la ley de partidos e ilegalice los Comités de Defensa de la República (CDR) y la organización juvenil Arran por fomentar la "kale borroka" en Cataluña.

En un acto celebrado este sábado en Cáceres, Casado ha indicado que la ley de partidos permite ilegalizar a aquellas formaciones políticas que "promuevan, alienten y justifiquen la violencia": "No es por sus ideas, es porque están justificando la violencia".

"Ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir (...) Aplique la ley de partidos, ilegalice a los CDR, ilegalice a Arran, anuncie una investigación sobre las CUP y sobre todo estudie qué está haciendo Torra en relación a esos movimientos", ha pedido al Ejecutivo socialista.

El líder del PP también ha propuesto que se modifique la ley de financiación de partidos políticos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos, tampoco los "partidos políticos que tengan acusados por sedición o rebelión".

"Hay partidos políticos en Cataluña que promueven de forma fehaciente la independencia, con métodos violentos, saltándose la legalidad, la Constitución y encima les pagamos con fondos públicos (...) su estrategia para romper", ha subrayado.

"No se puede seguir subvencionando con fondos públicos la deriva independentista de la Generalitat de Cataluña", ha añadido.

Casado ha criticado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Sánchez no se da cuenta de que no se puede dialogar con aquellos que quieren destruir tu país (...) Señor Sánchez, no hay nada que dialogar con los independentistas de Cataluña. Aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día empieza a aplicarse el 155, en qué momento se toma el control de los Mossos d'Esquadra y en qué momento se va a empezar a tomar las cuentas de la Generalitat", ha dicho.

En cuanto a la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona, el máximo responsable del PP ha denunciado que se movilice a la Policía Nacional "como si fuera un partido de fútbol", y ha abogado por que el Ejecutivo "tome el control de los Mossos".

Casado, que ha asegurado que sólo el Partido Popular puede frenar el avance del independentismo, ha asegurado que Sánchez se ha comprometido a aprobar "lo que venga del Parlament de Cataluña".

"Me cargo la soberanía nacional, me cargo la Constitución, me cargo las Cortes españolas, es decir, me subordino a lo que diga el 20 % sobre el todo. (...) Es de extrema gravedad", ha apuntado.

"Es como decir 'yo voy a romper lo que dice la Constitución, lo que dice la lógica y voy a hacer caso a lo que digan los independentistas' por un mísero puñado de votos (....) para alargar su permanencia en la Moncloa, su uso del avión oficial y sus prebendas como presidente unos días más, es algo intolerable", ha incidido.

En Cáceres, adonde Casado ha participado en el acto de presentación de los candidatos extremeños a las elecciones autonómicas y municipales, el político popular ha prometido que si llega a la Moncloa impulsará la alta velocidad ferroviaria para Extremadura y defenderá el entorno rural.