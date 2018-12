Tardà rechaza las protestas de los CDR el 21D

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha rechazado este jueves las protestas previstas por los Comités de Defensa de la República (CDR) para el próximo 21 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, y sobre la huelga de hambre que protagonizan los presos soberanistas del PDeCAT ha señalado que ERC no la considera "necesaria".

"El Gobierno tiene todo el derecho a hacer donde le plazca el consejo de ministros y la ciudadanía tiene todo el derecho de entender que no es una decisión acertada", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que celebrar la reunión ministerial la misma jornada que se cumple el aniversario de los comicios catalanes convocados en virtud de la aplicación del 155 "puede entenderse como una provocación" por algunos sectores.

Si bien, el dirigente de Esquerra se ha desligado de las movilizaciones previstas por los CDR contra la presencia del Ejecutivo en Barcelona. "Creo que la República catalana no la construiremos con pasamontañas. Tenemos claro como debe implementarse la república: por acumulación de fuerzas", ha señalado.

Según Tardà, el independentismo ha demostrado que la única vía posible es la cívica y pacífica, y ha asegurado que "si hay sangre" la independencia no valdría la pena. "Todo empieza y todo acaba en la democracia", ha subrayado.

Sobre la apelación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al proceso de independencia de Eslovenia, Tardà ha asegurado que el president quiso expresar su admiración por la "adhesión" y la "victoria" eslovena en el referéndum. "Creo que o se han malinterpretado sus palabras o no supo explicarlo", ha alegado.

Preguntado por su valoración de la huelga de hambre de los presos del PDeCAT, Tardà ha recalcado que se trata de un "aldabonazo" ante la situación "anómala", que atraviesan los presos independentistas.

"Me sabe mal por el sacrificio, que la huelga de hambre pueda ser un grito de alarma ante esta situación es muy loable. ERC no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario", ha dicho.