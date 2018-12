Los Mossos cuestionan la idoneidad del lugar elegido para el Consejo de Ministros del 21-D

Los Mossos d'Esquadra cuestionaron la idoneidad del lugar elegido para que el próximo 21 de diciembre acoja en Barcelona el Consejo de Ministros. La policía autonómica considera que el emplazamiento elegido, la Casa Llotja de Mar, no es el idóneo para celebrar una reunión de estas características.

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha asegurado este jueves, en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, que en una reunión técnica el martes en la Delegación del Gobierno se expresó que la Llotja de Mar "no era el sitio más idóneo para no afectar a la normalidad de la vida en Barcelona", según criterios técnicos y no políticos, ha matizado.

En cualquier caso, el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmado que "no corresponde a los Mossos aconsejar o desaconsejar" dónde reunir el Consejo de Ministros, aunque han hecho una revisión crítica -documento con pros y contras- de ubicarlo en la Llotja de Mar de Barcelona.

En una rueda de prensa, ha asegurado que los Mossos hacen una revisión crítica "de cada operativo y de cada lugar" donde hay eventos importantes de estas características, y ha asegurado que su función será garantizar la seguridad.



Reuniones de seguridad

Mandos de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra comenzaron a tratar este martes aspectos técnicos relativos al Consejo previsto en la Casa Llotja de Mar, aunque sin cerrar aún el número de efectivos que se movilizarán ni de qué cuerpo policial.

El dispositivo está "en proceso de diseño", con especial atención a las movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) y plataformas independentistas coincidiendo con la reunión del Gobierno de Pedro Sánchez, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.



Protestas independentistas

Paralelamente, colectivos independentistas como los CDR han hecho en los últimos días diversos llamamientos para manifestarse contra el Consejo de Ministros del día 21.

"El próximo 21-D, a primera hora de la mañana, a la Llotja de Mar de Barcelona: Tumbemos el régimen", han publicado este jueves los CDR en su cuenta de Twitter.

La organización juvenil La Forja también ha hecho convocatorias en las que llaman a asistir a las manifestaciones con chalecos amarillos y este jueves en su cuenta de Twitter ha publicado: "Ni las amenazas, ni las fuerzas de ocupación podrán parar la movilización del día 21-D".

Además, el sindicato Intersindical-CSC ha convocado huelga el 21 de diciembre de 12.30 a 14.30 alegando que "el gobierno de Pedro Sánchez mantiene la reforma laboral de M.Rajoy, el decreto de deslocalización de empresas y las impugnaciones de leyes sociales aprobadas por el Parlament".