Tesis de Pedro Sánchez: El Senado constituye la comisión de investigación

La Comisión de Investigación del Senado que indagará si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plagió su tesis doctoral, se ha puesto hoy en marcha con el PP decidido a demostrar que fue así, apoyado por Ciudadanos, y entre críticas del PSOE, que no ve "ningún sentido" a este órgano parlamentario.

Todos los grupos han acudido a la constitución de la comisión, que va a presidir el senador del PP Ovidio Sánchez, pero salvo estos y Cs los demás no han aclarado si participarán en sus trabajos, como el PSOE o ERC, cuya portavoz sugiere pedir al líder popular, Pablo Casado, que comparezca ante este órgano.

Disponen de quince días, hasta el próximo 19 de diciembre, para presentar los planes de trabajo en los que cada grupo hará constar la documentación que a su juicio debería requerir la comisión para esclarecer todo lo relativo a la tesis de Sánchez, así como las comparecencias que considera necesarias con el mismo propósito.

La portavoz del PP en este nuevo órgano, Esther del Brío, ha confirmado que pedirá citar a Pedro Sánchez para "darle la ocasión de defenderse y contar la verdad", pero cuando las indagaciones estén avanzadas; "no hace falta que sea el último, pero tampoco el primero", ha apostillado.

La mayoría absoluta del PP en el Senado garantiza que esta solicitud será aprobada, y el presidente del Gobierno estará obligado a acudir conforme a la normativa que regula las comisiones parlamentarias de investigación.

Apoya Ciudadanos las pretensiones del grupo popular, como ha confirmado la senadora Lorena Roldán, quien tiene claro que el presidente "mintió" en el Congreso, donde aseguró que la tesis estaba publicada, si bien luego se demostró que no era cierto.

Sostiene Roldán que hay "dudas razonables" sobre si Sánchez plagió su tesis, si fue escrita por una tercera persona y también sobre la composición del tribunal de la Universidad Camilo José Cela que la evaluó.

El grado de plagio, ha recordado, podría llegar según algunos medios de comunicación al 21 por ciento y se sospecha que incluyó de discursos del exministro de Industria socialista Miguel Sebastián.

Comisión "sin sentido"



Frente a estas opiniones, el PSOE cree que las conclusiones a las que pueda llegar la comisión "no tienen ningún valor", en palabras de su portavoz, Carmen Iglesias, quien remarca que la comisión "no tiene ningún sentido" ya que los senadores no son ningún tribunal académico ni un tribunal de justicia.

Los socialistas no han decidido aún si van a participar en sus labores, ni siquiera si van a presentar un plan de trabajo, e insisten en que el PP ha impulsado este órgano en el Senado porque no lo consiguió en el Congreso, donde no tiene mayoría.

ERC también alberga dudas sobre su papel en esta comisión; su portavoz, Mirella Cortès, ha explicado que "en principio" este grupo sí va a participar, pero hace notar que el PP sólo la ha impulsado para "entorpecer y para ir contra Pedro Sánchez".

Es más, ha sugerido que podría comparecer el líder del PP, Pablo Casado, también sujeto a polémica por un máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos, y ha dejado la puerta abierta a incluirlo en su plan de trabajo.

Esta posibilidad ha sido ya descartada de entrada por la mayoría del grupo popular, ya que la senadora Esther del Brío ha argumentado que "es difícil" que Pedro Sánchez plagiara en su tesis ningún trabajo de Casado, por lo que no ve conveniente que sea convocado.