La mayoría de los visitantes del Congreso, partidarios de reformar la Constitución

Como cada año, el Congreso de los Diputados ha abierto este lunes la emblemática Puerta de los Leones a los ciudadanos, en una jornada de puertas abiertas que, este 2018, coincide con el 40 aniversario de la Constitución Española.

Un ejemplar a tamaño gigante de la Carta Magna recibe a los visitantes a su llegada a la Cámara y muchos de ellos, se agolpan para fotografiarse con ella.

Pero ¿qué opinan a día de hoy de la Constitución?

Pedro Antonio, que ha aprovechado la jornada de puertas abiertas para probar qué se siente sentándose en uno de los escaños del Hemiciclo, tiene 71 años y votó a favor de la Constitución en 1978.

La defiende "a capa y espada" ya que esta norma fue la que le permitió ser alcalde de su pueblo, Fuentidueña de Tajo (Madrid), durante 28 años, encabezando la lista del PSOE.

Cree que la democracia está lo suficientemente sana como para "no permitir que nadie venga aquí a hacer una política dictatorial" ni estar "en contra de la convivencia", en referencia a la reciente irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Felicidad, de 54 años, no lo ve de la misma manera; cree que "la democracia no está muy sana" y la extrema derecha le da "miedo" aunque "hayan pasado muchos años desde la dictadura".

Sigue confiando en la vigencia de la Constitución, aunque cree que "debería evolucionar como los tiempos".

Lo mismo opinan Cristina y Ángeles, de 22 años, que creen necesaria una reforma para incluir aspectos como "la posibilidad de decidir si monarquía sí o monarquía no".

Jaume, de 27 años, va más allá. No defiende la Constitución y cree que "se debería volver a hacer", en un país en el que ya se han sucedido "muchísimas constituciones".

Se escribió en una época "donde no había internet, me parece muy raro", ha ironizado, y aunque entiende el contexto en el que nació, cree que hay que cambiar la "redacción no inclusiva" e incluir cambios "a nivel de igualdad y en materia social".

Mariano tiene 52 años y también ve necesarios cambios en este sentido, como incluir la protección respecto a "la violencia contra la mujer" o que en la sucesión a la Corona no primen los varones. Sin embargo, no considera correcto que esta posible reforma venga marcada por "la imposición de los independentistas".

María Dolores es de El Toboso y tiene 72 años. Es su primera visita al Congreso y se ha podido sentir diputada por un día, sentada en un escaño mientras observaba uno de los grandes atractivos para el público que ha accedido hoy al hemiciclo, las marcas de los disparos en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Votó a favor de la Constitución y sigue orgullosa de haberlo hecho. Aún así, como todos los entrevistados, cree que necesita una actualización, eso sí, "con mucha prudencia".

En esta misma línea se ha pronunciado José María, de 66 años. "Voté a favor, pero hay que actualizarla". Ve necesarios más medios e interés político para garantizar derechos que ya recoge la Carta Magna: "que todo el mundo tenga trabajo y que pueda acceder a una vivienda".

Pablo, con 19 años y con el bagaje de la carrera de Derecho que está estudiando, ve necesarias reformas en cuanto a "las autonomías y los aforamientos".

No ve en Vox una gran amenaza a la democracia, pero confía en que "los partidos se pongan de acuerdo para parar a ese partido por el bien de la Constitución".

Durante dos días, los ciudadanos tendrán la oportunidad de visitar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, y tomarse un café o un chocolate para soportar los rigores del frío mesetario.

Además de admirar el hemiciclo o aprovechar para fotografiarse en los escaños, los visitantes pueden escuchar la historia del salón de Pasos Perdidos o conocer el famoso pasillo donde los políticos hacen sus declaraciones a los medios y que cada día pueden ver en su casa en los telediarios.