Andalucía se abre a un gobierno de la derecha tras la debacle del PSOE

La pérdida de la izquierda de la mayoría absoluta abre un nuevo escenario en Andalucía, donde la suma de PP, Ciudadanos y Vox puede llevar a las fuerzas de centro y derecha al poder por primera vez en la historia de la autonomía, pero ese eventual pacto para el cambio no está exento de algunos riesgos.



Y es que tras los comicios andaluces, en mayo habrá elecciones municipales y europeas, e incluso puede haber un adelanto de las generales, y un pacto en Andalucía de PP y Ciudadanos con Vox podría restarles votos en ámbito nacional, especialmente a la formación naranja.



Podría ocurrir que ganase una batalla -Andalucía- pero perdiera la guerra (a nivel nacional).



El PP, que ha perdido siete diputados, podría encabezar el nuevo Gobierno, y de hecho su líder andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que se presentará a la investidura, pero antes tendrá que dilucidar qué tipo de pacto busca o si simplemente gobernaría en minoría con pactos puntuales.



Ciudadanos -el gran vencedor al lograr doce escaños más que en 2015 junto a Vox, que ha logrado otros 12 escaños y entra por primera vez en un Parlamento- siempre ha mostrado su deseo de sacar aldel poder en Andalucía, donde gobierna de manera continuada desde hace 37 años.Sus líderes ya han proclamado hoy que ha llegado el cambio, pero el precio que puede pagar puede ser muy alto, ya que espera quese proyecte a nivel nacional, pero el pacto con Vox puede verse como un giro radical de derechización de la formación naranja.Vox es quien lo tiene claro. Llega por primera vez a un Parlamento, en el que irrumpe con fuerza y sin tener que esconder ninguna carta. Y está dispuesto a propiciar el cambio, sabedor de que tiene la llave.

Al PSOE no le dan los números



Cs tiene "pocas excusas" para no apoyar la investidura de Moreno

El PSOE , aunque ha sido el más votado, es quien lo tiene peor.en Andalucía y un acuerdo con Adelante Andalucíapara seguir gobernando.La izquierda se ha estrellado, ya que a la caída del PSOE se une que-formada por Podemos e Izquierda Unida y otros pequeños grupos-, ni siquiera ha mantenido los 20 escaños que tenían hasta ahora- quedando en 17.está dispuesta a llamar ya mañana a todos los partidos para "parar a la extrema derecha", como ha dicho, pero de momento se desconoce que va a ofrecer.En ambientes políticos andaluces no se descarta que en ese intento el PSOE incluso pueda ofrecer un nombre diferente al de Díaz en aras de un pacto conEl escenario que se abre es complicado y las negociaciones serán múltiples y no parece que concluyan de manera rápida, a pesar de la euforia del momento de los ganadores.Juanma Moreno ya ha dicho quey que ellos negociaran con "humildad y tranquilidad".El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado que, tras los resultados ayer en las elecciones andaluzas, Juanma Moreno tienepara presentarse como "el candidato del cambio" a la Presidencia de la Junta, y Ciudadanos tiene "pocas excusas" para no apoyarlo.En sendas entrevistas en RNE y Telecinco, Egea ha asegurado que los andaluces han dado un "mandato" en este sentido a todos los partidos que representan al centroderecha y ve lógico que sea el candidato del PP el que se presente cuando tieney ahora Cs y Vox tienen que decidir "si le apoyan".Por eso, espera que Ciudadanos y el resto de partidos en el Parlamento andaluza casi 40 años de gobierno del PSOE-A, y ha anunciado que "desde este mismo momento" el líder del PP, Pablo Casado, se va a poner a hablar con el de Ciudadanos, Albert Rivera, para llegar a un acuerdo.Ha pedido a este partido que no se convierta en un "para la socialista Susana Díaz.En lo que respecta a Vox, que entra en el Parlamento con 12 escaños, y si es posible un gobierno de coalición entre los tres partidos, García Egea ha manifestado que "todo aquel que se sienta identificado con los proyectos principios y líneas de actuación" del PP tiene en Juanma Moreno "a su candidato" yPara García Egea "los partidos realmente peligrosos" no son Vox, sino "ly los partidos como Podemos que blanquean el separatismo en Cataluña, o que dicen que se puede celebrar un referéndum ilegal en Cataluña".