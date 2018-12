Resultados elecciones andaluzas: Andalucía espera el recuento de votos con retraso en un día de baja participación

Los colegios electorales para las undécimas elecciones andaluzas se han cerrado a las 20.00 horas de hoy, aunque la jornada electoral no ha concluido ya que los colegios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tienen de margen hasta las 22.15 horas.



El motivo de estas dos horas de margen es que los colegios electorales del municipio gaditano abrieron sus puertas a las 11:03 horas, con dos de retraso sobre la hora prevista, las nueve de la mañana, por falta de papeletas de Equo en sus dependencias.



La falta de papeletas de esta formación en los colegios sanluqueños ha sido la principal incidencia de la jornada electoral de Andalucía, lo que retrasó la constitución de sus mesas y, a su vez, ha motivado que los colegios electorales de este municipio cierren sus puertas más tarde que los del resto de la comunidad.



Esto va a propiciar que los resultados no se comenzarán a divulgar hasta las 22:15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar, según ha explicado en conferencia de prensa la consejera andaluza de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.





Dos apoderados de Vox increpan a Susana Díaz al votar

Seis millones y medio de electores llamados al voto

Aguilar ha indicado que la Junta Electoral ha informado a la Junta de Andalucía de que no se podrán difundir resultados oficiales hasta esa hora, una vez que estén todos los colegios cerrados.La participación en lasa las 18.00 horas ha sido del, cinco puntos menos que en los comicios de 2015 cuando a esa hora había votado eldel electorado, según el último avance facilitado por el Gobierno andaluz.A las 14.00 horas, cuando se publicó el primer avance de participación,de hace tres años., pues el peor registro se produjo en los comicios de 1990, con un, seis puntos por encima del índice alcanzado hasta las 18:00 horas (46,47).La participación más alta se produjo en los comicios de 1996, cuando acudieron a votar un 77,94 % de los electores andaluces.Los resultados de las elecciones autonómicas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas.En el avance de participación publicado pasadas las 18.00 horas se detalla que, con un 42,55% de votantes, es la provincia que, porcentualmente, registra más abstención, mientras que, con un 48,06% de sus electores con el voto ya emitido.Por provincias, a la citada hora había votado en Almería el 45,96% de sus electores (48,35% en 2015), en Cádiz el 42,94% (48,18%); en Córdoba el 48,88 % (53,56%); en Granada el 48,39 % (51,86%); en Huelva el 42,55% (46,88 %); en Jaén el 47,93% (54,20%); en Málaga el 45,67% (49,61 %); y en Sevilla el 48,06%, por un 54,83% a la misma hora en 2015.En números reales, con un censo total de 6.298.862 electores, a las seis de la tarde habían votado en las ocho provincias andaluzas 2.918.262 personas.La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha recordado que hay que tener en cuenta que la provincia gaditana cuenta con, municipio en el que hay censados 54.255 votantes, con lo que las cifras de abstención en esta provincia hay que tomarlas con cautela.Otros retrasos se han producido, en Córdoba, en una mesa del colegio Concepción Arenal, retraso que se aplicará igualmente al cierre de ambas mesas.También ha habido incidencias por falta de información del censo electoral en centros de La Algaba (Sevilla), Los Barrios (Cádiz) y Aljaraque (Huelva).El primer colegio en constituirse ha sido el San Miguel de Aldeaquemada (Jaén), que a las 8.00 ya estaba listo para funcionar, mientras que esa misma provincia ha sido la primera en constituir todas las mesas.Además en un colegio del barrio de La Chana de Granada se produjo un desalojo de unas personas por leer un manifiesto, por lo que fueron identificadas.a la presidencia de la Junta de Andalucía votaron en las primeras horas de la apertura de los colegios.y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, momentos antes de que depositara en colegio público Alfares de Sevilla, hecho que denunciará al menos en la Junta Electoral de Andalucía.El PSOE-A ha condenado los insultos y Vox ha apartado de sus funciones a los dos interventores que increparon e insultaron a Díaz, por conducta inapropiadas en el día de la votación., de los que ha dicho que son una oportunidad para el avance futuro, el respeto a la democracia y para "vivir en una tierra que sea de todos".El candidato del PP,, porque estas elecciones constituyen "un día importante para el presente y futuro" de la comunidad y no participar "lo único que lleva es a la melancolía", tras depositar su voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga.En la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha votado el candidato de Ciudadanos,, que ha mostrado tras votar su deseo de que la jornada sea "" y que este domingo sea "una fiesta" en la que los votantes "elijan lo mejor para Andalucía".La candidata de Adelante Andalucía,ha pedido poco antes de votar en el colegio La Salle Viña de Cádiz "la implicación en cuál va a ser su futuro gobierno" y ae los andaluces.El candidato de esta formación a la vicepresidencia de la Junta,, tras votar en el Ayuntamiento de Sevilla, ha expresado su "optimismo" en los resultados que logre la coalición en las elecciones andaluzas de hoy y ha subrayado que "la gente que quiere cambio no se queda en su casa y va a votar".Un total depodrán ejercer su derecho al voto en los 3.832 colegios electorales y 10.038 mesas repartidas por las ocho provincias andaluzas