El pesquero alicantino con 11 inmigrantes pone rumbo a España al no hallar alternativa

El pesquero de Santa Pola (Alicante) 'Nuestra Señora Loreto', acaba de poner rumbo a España con los once inmigrantes a los que recató hace 10 días, según a confirmado el armador José Durá, padre también del capitán del pesquero que en estos momentos inicia su regreso a casa.

La decisión se toma después de que no hayan sido escuchadas tanto sus peticiones como las de varias ONG (entre ellas especialmente Open Arms) para que se le diera una solución segura a estas once personas. Una de ellas se encuentra desde el viernes en un hospital de Malta donde fue evacuada por el delicado estado de salud que presentaba.

La embarcación podría llegar a Alicante a finales de la próxima semana. Apenas una hora antes se han concentrado en Santa Pola más de medio millar de personas para exigir una solución a la situación del pesquero. Por su parte, Pedro Sánchez ha ratificado la postura del gobierno de que los rescatados acudan al puerto más cercano, que es Libia y está considerado inseguro por las ONG.

El armador de 'Nuestra Señora de Loreto', Pascual Durá lanzó un ultimátum al Gobierno al que comunica que "si en unas horas" no se daba una solución para los once inmigrantes que tiene a bordo desde hace nueve días se volverán a España con los rescatados. José Durá, padre del capitán del pesquero de Santa Pola, dio un mensaje desesperado después de que la embarcación que recogió a los inmigrantes no haya recibido respuesta a su petición de ayuda.

La ONG Open Arms reiteró su solicitud urgente para que les permitan evacuar a las 11 personas que quedan a bordo después de que uno de ellos tuviera que ser traslado anoche en helicóptero hasta un hospital de Malta debido a su estado de salud.

En el pesquero conviven desde el jueves de la semana pasada 13 tripulantes, que han dejado de faenar, y los inmigrantes acogidos cuando huían en una patera de las autoridades libias. El Gobierno ha mantenido hasta ahora que está buscando un puerto seguro, pero lo cierto es que no ha resuelto el problema.

El 'Nuestra Madre de Loreto' rescató el pasado 22 de noviembre a 12 inmigrantes abandonados por patrulleras libias cuando faenaba en aguas internacionales frente a la costa de Libia, muy lejos del área de jurisdicción marítima de ese país.

Desde entonces, navega de este a oeste y de norte a sur en un área muy estrecha entre Libia, Túnez, Malta e Italia, estados estos tres últimos que han cerrado sus puertos al pesquero, luchando contra las inclemencias del tiempo en espera de una solución que no llega.