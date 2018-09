El Gobierno de Sánchez, con sus tics totalitarios, cada día se parece más al Govern de Torra. Atacan la separación de poderes y se empeñan en silenciar las instituciones que no controlan. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 29 de septiembre de 2018

La portavoz del grupo popular en el Congreso,, ha acusado al presidente del Gobierno,, de tener "tics totalitarios" y de parecerse cada vez más al Govern deA través de su cuenta de Twitter, la portavoz parlamentaria ha señalado que España no puede aguantar más con un gobierno "en descomposición" quey ha insistido en que este país "no puede estar en manos de un fugado de Waterloo".En este contexto, ha urgido al presidente a convocar elecciones, criticando que esté utilizando a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como "escudo humano" para mantenerse en el poder.Aparte de pedirle que cese a la ministra por las escuchas que la relacionan con el excomisario, Montserrat ha recalcado que los españoles no quieren ser gobernados "por los aires chavistas caribeños ni por la tramontana del procés".