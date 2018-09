Un concejal del PP intentó chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

Elintentó que el partido que gobierna en esta localidad, Vecinos por Torrelodones, no se presentara a las elecciones municipales de 2019 a cambio de no tramitar una denuncia contra el Gobierno local.

En una conversación emitida hoy por la Cadena Ser entre Viñas y la regidora, Elena Biurrun, el edil reconoce que el Ejecutivo local no se ha llevado ni un euro de las obras. "No podría decir lo mismo si hubiesen intervenido algunas personas de mi partido", considera.

"No tiene ningún sentido que yo siga adelante; si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra", advierte el concejal popular, a quien, en las grabaciones confirmadas a Efe por fuentes municipales, se le escucha decir a Biurrun: "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada".

En el encuentro también está presente el expresidente del PP en el municipio Jorge García, y amenazan a la alcaldesa con elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la autovía de A Coruña (A6).

El supuesto escrito apunta que el Ayuntamiento de Torrelodones pagó más cantidad por esta obra que permitió unir las diferentes zonas de la localidad.

"El daño político ya no tiene ningún sentido si no os presentáis. El daño personal no deseo hacerlo. Si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra y venía aquí para conocerlo.¿Os vais o no os vais a presentar?. Si no os vais a presentar yo lo paro", esgrime el edil.

Las obras a las que se refiere el concejal del PP comenzaron su tramitación en 2015 y se inauguraron el 27 de agosto de 2016. El proyecto tuvo un coste de 5,2 millones de euros.

Viñas ha reconocido a la Ser que se produjo ese encuentro a título personal pero ha negado que hubiera coacción o chantaje y que "simplemente" se ofreció a mediar con el partido para que se detenga el citado escrito.