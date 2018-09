Ábalos cree que los políticos no deben estar blindados "en la vida privada"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis

En un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser en Alicante, al que también ha acudido el president de la Generalitat, Ximo Puig, Ábalos ha defendido el aforamiento si "se limita exclusivamente a la acción o función para la que uno está designado o elegido".

"Más allá de eso, en lo que afecta a la vida privada, no tiene por qué blindarte", ha dicho el ministro.

Sobre este anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las opiniones recibidas, ha comentado que "cada vez que planteas una reforma, siempre hay alguien al que no le gusta y no solamente porque la medida sea acertada o no, sino porque la plantea otro".

Ha proseguido que "a algunos" partidos políticos "ya solo les quedaba esta bandera", en referencia implícita Ciudadanos (Cs), y se ha preguntado en voz alta: "ahora veremos qué harán".

En todo caso, la necesidad de una limitación de la figura del aforamiento es "obvia" para Ábalos aunque ha puesto de manifiesto que esta prerrogativa fue, en un principio, "una conquista progresista aunque curiosamente se ha vendido lo contrario" para evitar la reprimir la libertad de la acción política.

El ministro, por otro lado, se ha mostrado optimista de cara a que el Gobierno socialista pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, gracias a su capacidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.

"Éste es un gobierno postergado que, de buena lógica, tendría que haberse dado en 2015", ha afirmado, antes de destacar que el actual Ejecutivo ha pasado de estar dedicado "a la administración" y "a la resignación" para pasar a otro de las "posibilidades" con capacidad de llegar a acuerdos.