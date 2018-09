Hace 100 días que asumimos el reto de gobernar el cambio. Estamos reconstruyendo el Estado del bienestar. Apostamos por el empleo digno, energías renovables, la igualdad y la protección de la infancia. Somos un Gobierno feminista, europeísta y social. Seguimos. #100DíasdeGobierno pic.twitter.com/XkVAH0J8xz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de septiembre de 2018

El presidente del Gobierno,, ha hecho balance hoy en Twitter de los cien días que lleva en el cargo desde que asumieron el reto de "gobernar el cambio",y que "hace lo que dice", señala para añadir: "Seguimos".En su cuenta de Twitter, el presidente del Gobierno aparece en un vídeo en el que asegura que ": dijimos que íbamos a ser un Gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros ".En el vídeo, de 1 minuto y 40 segundos, el presidente agrega que en estos cien días también han puesto en marcha muchas de las propuestas inscritas en el"Dijimos que íbamos a ser un gobierno ecologista y antes de que finalice el año vamos a presentar no solamente un plan estratégico de transición ecológica sino que también vamos a aprobar una ley de lucha contra el cambio climático".Sobre Europa, indica: "Dijimos que íbamos a ser europeístas y no solo estamos dando un enfoque europeo y también respetuoso con los derechos humanos en la política migratoria, sino que Españaen el conjunto de la zona euro".También recuerda su política social "porque no solamente hay que crecer sino que llegar al conjunto de las capas sociales de nuestro país".El presidente el Gobierno de España quiere "seguir consolidando el crecimiento económico, haciendo una apuesta por la reindustrialización de nuestro país y por la ciencia y por la innovación y, por supuesto, también por redistribuir el crecimiento. Si se crece y no se reparte ese crecimiento".Por eso, prosigue, "queremos hacer una apuesta por el Estado del bienestar, hacer una apuesta decidida por la educación, por la formación profesional por nuestras universidades, y también seguir ensanchando nuestro espacio de derechos y libertades en nuestro país", por lo que uno de sus principales objetivos es aprobar una Ley de Eutanasia.En definitiva, finaliza Sánchez en el vídeo,