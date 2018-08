Torra reprocha a Sánchez que "amenace" con el 155

El presidente de la Generalitat,, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que "amenace" con el artículo 155 de la Constitución, en lugar de exponer "de una vez por todas" su propuesta para Cataluña, y le ha advertido de que su "obediencia" es sólo al Parlamento catalán.

El presidente de Cataluña ha viajado hoy hasta Perpiñán (Francia) para inaugurar la exposición "55 urnas para la libertad", aunque este mediodía ha atendido a los medios de comunicación tras una visita en esa ciudad a la escuela La Bressola. Unas declaraciones en las que ha vuelto a criticar la advertencia ayer desde Bogotá (Colombia) del presidente del Gobierno, quien dijo que Torra sabe "perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato".

El president ha lamentado que, a pesar de que "parecía que entrábamos en una nueva etapa de diálogo y de negociación", Sánchez "amenace con aplicar el 155 y cosas de estas que, hasta ahora, las habíamos escuchado mucho en el pasado con un determinado partido político, aunque el PSOE también votó a favor del 155".

Ha confesado además su "sorpresa" ante esas palabras de Sánchez: "Me han sorprendido porque creía haber entendido que a un problema político como el que tiene Cataluña, en el ejercicio de su autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución negociada política. Y de repente nos encontramos con la amenaza de que se nos puede aplicar el 155". "Nosotros no amenazamos a nadie -ha subrayado-. Vamos con la bandera del diálogo, la convivencia y la democracia, sólo tenemos esas banderas, no podemos amenazar al Estado español de nada".



Aboga por la negociación



Es por ello que ha dejado claro que su ejecutivo y el independentismo están y estarán "siempre sentados en la mesa de negociación": "La bandera del diálogo y la negociación es nuestra, como la bandera de la convivencia y la bandera del derecho a la autodeterminación", ha reafirmado. "Pero esperamos que Sánchez, de una vez por todas, exprese cuál es su proyecto político para Cataluña. No lo tenemos claro, no se nos ha dicho. Al menos confío que en la próxima reunión en octubre se nos exprese cuál es su proyecto para Cataluña, teniendo en cuenta que venimos de un referéndum de autodeterminación y de una declaración política de independencia. Ese es el punto de partido que nosotros ponemos sobre la mesa", ha sentenciado.

Torra ha afirmado que el Govern "no se levantará nunca de una mesa de negociación", ya que "un conflicto político se debe resolver políticamente". "A partir de ahí, veremos cuál es finalmente no solo la predisposición al diálogo, la retórica y las fotos, sino también los hechos reales y concretos por parte del Estado", ha expresado, recordando que "hasta ahora hemos visto a la Fiscalía actuar como ha actuado o la cuestión de las embajadas, pero no hemos visto ningún gesto".

El dirigente ha recalcado también que su "obediencia y lealtad" es sólo hacia el Parlamento de Cataluña y las decisiones que ahí se tomen, pues es el lugar del que "radica la soberanía de los catalanes" y él "tendría un problema si no obedeciera" a la cámara catalana.