Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. EFE

El Gobierno aprueba el Real Decreto Ley que inicia los trámites para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se cumple así con el acuerdo del @Congreso_Es que instó al Ejecutivo, con 198 votos a favor, a proceder a la retirada de los restos del dictador. #CMin pic.twitter.com/FRgrhx2xBs — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de agosto de 2018



"Homenaje a los fallecidos en la Guerra Civil"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado hoy de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica paraporque "no se puede perder ni un solo instante" para esta tarea.El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a "" para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como establece la normativa aprobada hoy.Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es "un tiempo máximo" pero que la previsión es que no tenga que agotarse. El Gobierno decidirá dónde se entierran los restos del dictador Francisco Franco, "", si la familia no manifiesta su voluntad sobre su destino final "en tiempo y forma".Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de, y a partir de ahí su caducidad es de un año, "plazo más que suficiente" para que se lleve a cabo el "objetivo final" que es sacar los restos del dictador.La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el "" de hacer esta exhumación e indica al Gobierno "el procedimiento para hacerlo".La familia Franco "podrá ser escuchada" y, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos. Para ello, la familia deberá aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.No obstante, Calvo ha precisado que el Gobierno en el decreto plantea "todos los escenarios posibles, en los que la familia será escuchada" pero en el caso de que ésta "no se pronuncie o discrepe del lugar" será el Gobierno quien decida a qué lugar "".Calvo ha explicado que el Gobierno podrá solicitar la asignación delal ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan. La vicepresidenta ha explicado que, como no puede ser de otra manera, el Gobierno está obligado "en un Estado garantista" a buscar un lugar digno.A partir de ese momento, Calvo ha comentado el Valle de los Caídos cumplirá una primera función, recogida en la ley de Memoria Histórica, el "respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible".El real decreto ley aprobado hoy introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que consagra el Valle de los Caídos como "un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y", disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto."En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda", rezará el texto.El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé expresamente ", tanto a los restos mortales como a los familiares", que podrán disponer sobre su destino "si lo desean".