La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado hoy al líder de Cs, Albert Rivera, de haber perdido "hace mucho" el centro y "ahora está perdiendo el norte", tras la decisión de Ciudadanos deen la Cámara Baja del decreto ley paraAsí lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha preguntado a Rivera el porqué de esta decisión si el 11 de mayo del año pasado aprobó una proposición no de ley donde "precisamente se decía que había que sacar a Franco del, ¿por qué cambian ahora de posición?""La respuesta es que nunca defraudan, que siempre que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hacen(...) en esa lucha además que tienen fratricida con el PP sobre quién es más de derechas", ha respondido a su propia pregunta.Por ello, asegura que espera que Ciudadanos "recapacite" y vuelva a la postura de hace un año porque "este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática" en una "democracia plena" que tiene "".

??@Adrilastra La derecha sigue estando cada vez más escorada a la derecha. Esperamos que recapaciten y apoyen la salida de #Franco del #ValledelosCaídos. No podemos consentir que continúe esta anomalía democrática tras 43 años de la muerte del dictador. pic.twitter.com/yfW2lyJxq7 — PSOE (@PSOE) 22 de agosto de 2018

Nulidad de los juicios franquistas

Ha señalado además que la exhumación es un requerimiento de "varios organismos internacionales como la propia Naciones Unidas" y que no es normal cuando se cumplen 40 años de Constitución y 43 de la muerte de Franco que ""."Por eso, el empeño del Grupo Socialista, del Gobierno socialista de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Lo vamos a hacer. Se va a aprobar ese real decreto el viernes yde los Caídos", ha sostenido.En este sentido, ha mostrado su convencimiento de que habrá suficiente apoyo en el Congreso porque "no tendría sentido que no saliera. Estarían los grupos parlamentarios enmendándose a sí mismos de".También se ha referido a las exigencias de ERC de declarar la nulidad de los juicios franquistas, apuntando que esa era una "posición que como partido y como Grupo Socialista ya había sido incluida en laque "el PP en el Gobierno vetó y que no pudimos tramitar por ese veto"."No solamente la nulidad de los tribunales franquistas, sino de los fallos, de las sentencias. En eso hay plena sintonía y por lo tanto espero tener una mayoría absoluta en el Congreso para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo de un dictador", ha apostillado."Lo que no se entiende es que se siga teniendo un mausoleo a un dictador mientras, que nadie sabe dónde están. Eso es lo que no se entiende, lo que no se explica", ha añadido.