Monedero pide perdón a Santamaría: "No me gusta la foto pareciendo el fuerte"

El cofundador de Podemosse ha disculpado por la imagen de este viernes en Congreso de los Diputados en la que agarra de los hombros a la exvicepresidenta del

"No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas", sostiene Monedero en la red social Twitter, donde justifica este gesto alegando que el Ejecutivo saliente "ha manipulado RTVE, perseguido adversarios ilegalmente, olvidado a los dependientes que mueren cada dia, robado y encarcelado" a las "órdenes sin clemencia" de Sáenz de Santamaría.

"Ayer salió un gobierno que ha manipulado RTVE, perseguido adversarios ilegalmente, olvidado a los dependientes que mueren cada dia, robado, encarcelado. Se lo dije a Soraya, quien daba las órdenes sin clemencia. No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas", sostiene en su último 'tuit'.