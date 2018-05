El PNV ya ha tomado una decisión y la anunciará esta tarde

El EBB ya ha tomado una decisión. Se la comunicará en los próximos minutos al Grupo Vasco. @AITOR_ESTEBAN la anunciará en su intervención. — EAJ-PNV (@eajpnv) 31 de mayo de 2018

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, será quien anuncie la decisión de su partido sobre el apoyo o no a lacontra Mariano Rajoy, durante su intervención esta tarde en el Congreso. Así lo acaba de comunicar el presidente del PNV,, quien ha señalado en Vitoria que su formación ya ha adoptado una postura definitiva.Esteban no ha querido pronunciarse si le ha gustado más la intervención del presidente del Gobierno,, o la del secretario general socialista,, como le han pedido los periodistas a la salida del hemiciclo.Ortuzar ha salido poco antes de las dos de la tarde de lapara anunciar a los medios de comunicación que la Ejecutiva de esta formación reunida desde primera hora de esta mañana en la capital alavesa ha adoptado una decisión sobre apoyar o no la moción de censura de Pedro Sánchez y que la iba a compartir con su grupo parlamentario en Madrid.El PNV ha adoptado su decisión tras escuchar la intervención de Pedro Sánchez, que ha ofrecido conformar un gobierno que garantice lay mantener el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que el PP pactó con el PNV e incluían inversiones para Euskadi por valor de 540 millones de euros.Esta tarde, a las 19.30 horas,participarán en una concentración ante la sede del PNV de Vitoria donde se ha celebrado hoy la reunión de su Ejecutiva para reclamar a este partido que apoye la moción de censura contra Rajoy.