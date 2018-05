Intolerancia vestida de amarillo

Esta noche han vuelto a atacar la Sede de @CiutadansCs en Barcelona. En Cataluña, la intolerancia viste de amarillo. La calle y las playas son de todos, no de los CDR. Los bancos del Govern en el Parlament son de todos, no de los diputados separatistas. #NoNosCallaran pic.twitter.com/i7NRToE4LJ „ Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 26 de mayo de 2018

La diputada de Cs en el Parlament, Sonia Sierra, ha lamentado este sábado un, un día después de la polémica en el pleno del Parlament por quitar un lazo amarillo de la bancada del Govern."En Catalunya cuando defiendes una cosa tan de sentido común como que las instituciones no son solo de los que llevan el lazo amarillo , pasan estas cosas, te amenazan, te insultan y te atacan", ha dicho en declaraciones a los medios.Sierra ha asegurado quea aquellos que quieren la convivencia y la unión en Catalunya, y ha instado a los otros partidos a que sean capaces de condenar la violencia, venga de donde venga.En un apunte en twitter, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, también ha afirmado quey ha insistido en que la calle y las playas son de todo el mundo, no de los CDR."Los bancos del Govern en el Parlament son de todos, no de los diputados separatistas. #NoNosCallaran", ha escrito.