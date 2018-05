Rivera insiste en una moción instrumental

La condena por corrupción al Gobierno ha liquidado la legislatura. Necesitamos un gobierno limpio y fuerte que afronte el desafío separatista. Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental. El futuro lo deciden los españoles. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de mayo de 2018

El secretario general de Ciudadanos,, ha anunciado hoy que exigirán al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque elecciones por la situación creada tras la sentencia de la Gurtel, advirtiendo que en el caso de que no lo haga apoyarán unainstrumental para que sean disueltas las Cámaras y celebrar nuevos comicios. En cualquier caso, la formación dedescarta apoyar la moción del PSOE En rueda de prensa en Valencia, Villegas ha dicho que la solución a la situación actual "no son las prisas ni el oportunismo" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni que "salga Rajoy de La Moncloa para que entre él". Por eso, ha adelantado que, para la que supone que Sánchez habrá recabado el apoyo "de los separatistas y de los populistas".El dirigente de la formación naranja ha señalado que el Ejecutivo de Rajoy está "debilitado" como consecuencia de la sentencia emitida este jueves y que su situación es "" en un momento en que España necesita un Gobierno "fuerte y legítimo" ante el reto independentista en Cataluña.Por eso, considera que la solución es "". Si el presidente "se enroca", "estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción instrumental para que se convoquen esas elecciones", ha añadido, apuntando a un plazo de unas semanas, durante las cuales Cs querría que se aprobaran los Presupuestos en el Senado y se acordara extender la aplicación del artículo 155 en Cataluña.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en avisar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que o convoca elecciones o Csdel Ejecutivo.Una idea que ha remarcado Rivera a través de su cuenta de Twitter, después de que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, exigiera desde Valencia a Rajoy la convocatoria de comicios generales en las próximas semanas, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, Cs impulsaría su propia moción de censura.Rivera no menciona la presentación de una moción de censura propia por parte de Cs ni tampoco hace alusión a la del PSOE, pero sí hace hincapié en que "laha liquidado la legislatura", en alusión a la sentencia por el caso Gürtel."Necesitamos unque afronte el desafío separatista. Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental. El futuro lo deciden los españoles", añade en la citada red social.