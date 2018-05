Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases si deben dimitir tras la polémica del chalé

El secretario general de Podemos,y la portavoz parlamentaria,han anunciado hoy que someterán sus cargos y su continuidad como diputados a la decisión de los inscritos, tras la polémica suscitada por la compra de un chalet.

Iglesias y Montero han comparecido este sábado en una rueda de prensa, en la que han señalado que consideran que se ha abierto un debate sobre su credibilidad y que se han traspasado "todos los límites posibles de la intimidad".

"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de Podemos?", será la pregunta a la que podrán responder las bases de la formación morada.

Dos serán las respuestas posibles: "Sí o No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía y dejar el acta de diputados".

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50 por ciento para pagarla.

El próximo lunes, en rueda de prensa, se darán a conocer los detalles y los diferentes aspectos de la consulta, según ha indicado Pablo Iglesias, que ha asegurado que ante el debate que se ha abierto sobre su credibilidad, lo sensato es que la decisión la tomen quienes les colocaron en los puestos en los que están.

"Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir", ha dicho el máximo dirigente de Podemos, que ha añadido: "Si nos dicen que hemos de dimitir, nos iremos".

Iglesias considera que esta consulta será un buen precedente, aunque ha admitido que no pensaba que la cuestión de la compra de su chalé fuera a generar un debate de estas dimensiones.

Así, ha explicado que no creía que el hecho de "querer criar a los hijos" que van a tener "en un contexto un poco más tranquilo" pudiera suponer un debate que haya puesto en cuestión su "credibilidad".

"Y desde el momento en que en ese debate hay dirigentes de mi partido que lo ponen en cuestión, tenemos que dar la cara y preguntar a los inscritos si eso nos invalida para estar donde estamos", ha indicado Iglesias.

Se refería así a las declaraciones del alcalde de Cádiz, José María González,'Kichi', respecto a que el código ético de Podemos "no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

Irene Montero ha señalado al respecto que 'Kichi' tendrá la oportunidad de expresar su opinión en la consulta que realizarán a las bases.

"Cuando decidimos meternos en política a defender las propuestas políticas que defendemos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y sabíamos también que con nosotras no funcionan ni han funcionado nunca las mismas reglas que funcionan con otras fuerzas políticas", ha señalado Montero, que ha recalcado que con Pablo Iglesias y con ella se han atravesado "todos los límites".

La portavoz de Podemos ha señalado que ambos creen que han actuado de forma "coherente y responsable" con lo que son y con el código ético de su formación y que, aunque les gustaría seguir en sus responsabilidades, no les corresponde a ellos tomar la decisión, sino que deben ser las bases.

Antes de la rueda de prensa, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de "acoso y destrucción reputacional" a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet.

"No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú", señala de forma irónica el mensaje titulado "No te metas en política, primer aviso"

Montero ha recalcado en la rueda de prensa que estos días han perdido todo el derecho a la intimidad con decenas de fotos de la casa, datos exactos de su localización, programas televisivos con diseñadores de interiores y analistas económicos opinando sobre la hipoteca, además de fotografías a la salida del hospital tras visitar al ginecólogo: "no le deseamos a nadie que viva una situación como ésta", ha dicho.